طريقة عمل عيش الشوفان للتخسيس.. اعتمدي عليه في النظام الغذائي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثير عن طريقة عمل عيش الشوفان، إذ يُستخدم الخبز في الحميات الغذائية الصحية التي تهدف لإنقاص الوزن والتخسيس، ويمكن صنع خبز الشوفان عادًة بالخميرة أو الزبادي، أو بدون تلك المكونات، إذ إنه يمكن تطويعه بأكثر من مذاق.

طريقة عمل عيش الشوفان

ويرصد «هُن» لربات المنازل في السطور التالية، طريقة عمل عيش الشوفان

طريقة عمل عيش الشوفان للتخسيس

المقادير:

2 كوب دقيق شوفان

3 أكواب دقيق أسمر

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر.

5 ملاعق كبيرة زبادي

1 ورق زبدة.

طريقة عمل عيش الشوفان للتخسيس

اخلطي نصف كوب من الماء مع الخميرة والسكر واتركي الخليط جانبًا.

في وعاء عميق آخر، ضعي كل المكونات إلا الماء.

أضيفي الماء مع ماء الخميرة بالسكر بالتدريج.

اعجني المكونات السابقة، حتى يصبح لديكِ عجينة ناعمة تلتصق باليد قليلًا.

اتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.

ضعي العجين بعد تشكيله، على ورق الزبدة في الصينية.

أدخلي العجينة الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.

خبز الشوفان بالخلاط

المقادير:

½ كوب شوفان

كوب دقيق

كوب ماء

رشة ملح

خبز الشوفان بالخلاط

في الخلاط الكهربائي، اخلطي الشوفان واطحنيه حتى يصبح ناعماً.

ضعي الشوفان المطحون مع الدقيق والملح والماء، واخلطيها جيدًا.

شكلي العجين على هيئة كرات.

افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق.

ضعي كل رغيف لديكِ على النار، على الجانبين ثم ارفعيه عن النار وقدميه.

طريقة عمل خبز الشوفان بدون خميرة

شوفان

كوبان ماء

بايكنج باودر

ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل خبز الشوفان بدون خميرة

امزجي الشوفان، الماء، الملح والبايكنج باودر في الخلاط.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة لينة.

اتركي العجينة جانباً ترتاح لمدة 15 دقيقة.

اقلي كل مقدار من العجين في النار، بطاسة غير قابلة للالتصاق.

انتظري حتى تنضج، وارفعيها من على النار.