منشط طبيعي.. مشروب أخضر تناوله صباحا يمنحك جسمك هذه الفوائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك العديد من فوائد عصير الجرجير والخيار، حيث تناول كوب منه كل صباح يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والعناصر.

وقال الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية إن الجرجير والخيار "ميكس" ممتاز مليء بالمعادن والفيتامينات، وخصوصا أن الخيار يعتبر من الفاكهة وليس الخضار لاحتوائة على نسبة عالية من المياه، ويساعد على التخلص من الإمساك وحيوية الجسم والنشاط، وذكرت لـ"الخليج 365" فوائد تناول هذا العصير صباحا، قائلة:

- مشروب غني بمضادات الأكسدة وفيتامين "ج" وحمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد.

- مصدر جيد للألياف واليود، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب ويحتوي على الحديد أكثر من السبانخ، وكوب واحد كل صباح يعطي الجسم طاقة كبيرة على استكمال اليوم.

- منشط طبيعي للعلاقات الزوجية، ويرجع ذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والمعادن الطبيعية.

- يحافظ على بشرتك نضرة وشابة أكثر، كما أنه يحمي الجلد من الأضرار والعوامل الخارجية، ويساعد على تأخير شيخوخة وتجاعيد البشرة.

- يحافظ على مستوى السكر في الدم، ويعمل على تنشيط الجسم ومنع الإصابة بأي خطر من مخاطر مرض السكري.

- يقوي النظر ويعزز من صحة العين، لاحتوائه على الكاروتينات التي تدعم من صحة العينين.

- يدعم صحة الشعر بشكل كبير ويعالج التساقط ويحارب القشرة.

- يحسن من عملية الهضم، ويساعد على إفراز إنزيمات المعدة والجهاز الهضمي لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

٧- يدعم صحة القلب لاحتوائه على ألياف طبيعية.

٨- يحافظ على البشرة رطبة ويمنع الجفاف

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