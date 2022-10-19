«عشان تتقبل».. 16 نصيحة يجب الالتزم بها عند التقديم لوظيفة جديدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التقدم لوظيفة جديدة يستلزم اتباع بعض التعليمات للظهور في مقابلة العمل بشكل مناسب وإبهار الطرف الآخر، ما يؤدي إلى قبولك بالعمل على الفور.

وقدمت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت عبر «هن»، 16 نصيحة قبل التقدم لعمل جديد وطرق التعامل في المقابلة حتى يمكنك قبولك.

نصائح قبل التقدم للعمل وفي المقابلة

- مذاكرة المعلومات اللازمة عن العمل الذي تريد التقديم فيه، ودراسة السيرة الذاتية الخاصة بك جيدا حتى يمكنك الرد على أي سؤال.

- تدريب نفسك على تقديم ذاتك أمام المرآة أو أسرتك قبل الذهب للمقابلة.

- الحرص على ارتداء ملابس رسمية ومناسبة والبعد عن ارتداء الجينز.

- الاهتمام بالظهور بشكل بسيط أي بعيدا عن المكياج الحاد أو البهرجة أو تسريحة شعر غريبة غير مناسبة.

- البُعد عن وضع الروائح النفاذة لعدم إزعاج صاحب العمل.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- البعد عن تناول الأطعمة والمشروبات غير المناسبة لهذا اليوم، وتجنب التدخين.

إتيكيت مقابلة العمل

- في مقابلة العمل يجب أن تتمتع بالهدوء والثقة بالنفس خلال الحديث، والانتظار نحو ثانيتين قبل البدء في الإجابة على أي سؤال.

- قبل الجلوس يجب أن يخبرك صاحب المكان بذلك، واتركه يبادر بالسلام.

- عدم الانحناء خلال الجلوس حتى لا يترك انطباعا بأنك كسول وغير مؤهل للعمل.

- يحب أيضا أن يكون الظهر مفرودا ووضع القدمين بالجانب والابتعاد عن مسك اليدين في بعضهما أي «تشبيكهم» لأن ذلك يعني الخوف وعدم الثقة.

- يجب على الفتيات وضع الحقيبة بجوار قدم الكرسي وليس فوق المكتب، وبالنسبة للرجال لا يضعون أدواتهم من المحفظة والمفاتيح على المكتب.

- الحرص على رسم ابتسامة بسيطة على وجهك مع عدم الإفراط في حركاتك.

- عدم التحدث في أي شيء، فيجب أن تكون تجيد ما تتحدث فيه.

- تجنب الحديث عن الراتب وترك هذا الأمر لصاحب العمل.