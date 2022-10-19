الامارات | النيوزيلنديون غاضبون.. بعد حرمان الببغاء المحبوب من مسابقة جمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترافَقَ انطلاق مسابقة انتخاب «طائر العام» المثيرة للجدل في نيوزيلندا، مع ضجة أثارها حرمان أضخم ببغاء في العالم من المشاركة في المسابقة الجمالية، ما أغضب هواة الطيور، الذين هالهم استبعاد طائر كاكابو المحبوب جداً والعاجز عن الطيران.

وثارت حفيظة كثيرين إثر قرار المنظمين منع الببغاء النيوزيلندي ذي الشكل اللافت، الذي يواجه نوعه خطر الانقراض، وسبق له أن وصل إلى نهائيات المسابقة سنة 2021، وفاز بنسختي 2008 و2020.

وكان الطائر العاجز عن التحليق بسبب قصر ريشه، الأوفر حظاً للفوز هذا العام.

حتى وُصف بأنه «رائع» من عالم الأحياء الشهير ديفيد أتنبوروه، أحد أبرز المرجعيات في التاريخ الطبيعي.