الامارات | كوكبة من أدباء العالم العربي و200 فعالية ثقافية في «الشارقة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي جمهور الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب نخبة من كبار الأدباء والكتاب، الذين أثروا المشهد الأدبي والثقافي العربي بأعمالهم في مجالات الشعر والرواية والفكر والنقد والترجمة وأدب الطفل، من بينهم من فازوا بجوائز أدبية مرموقة، تكريماً لإنجازاتهم الإبداعية التي أضافت للأدب العربي أعمالاً استثنائية حازت إعجاب النقاد والجمهور.

ويتيح المعرض لزواره، كباراً وصغاراً، حضور فعاليات وأمسيات وجلسات حوارية وورش عمل غنية بموضوعات متنوعة، ضمن برنامجه الثقافي الذي يتضمن 200 فعالية، ويمتد على مدار 12 يوماً خلال الفترة من الثاني إلى الـ13 من نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، إذ يحفل بلقاءات وندوات تسلّط الضوء على تجارب الضيوف المشاركين، والمراحل والمحطات التي مروا بها خلال مسيرتهم الإبداعية.

ويستضيف المعرض، الذي يقام تحت شعار «كلمة للعالم»، أدباء من مختلف أنحاء العالم العربي، في مقدمتهم كوكبة من أدباء دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم الكاتب والمؤلف سلطان العميمي، رئيس مجلس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الذي له بحوث في الشعر الشعبي، والعديد من الروايات والأعمال الأدبية، والشاعرة خلود المعلا، صاحبة العديد من الأعمال الشعرية، والشاعر والكاتب إبراهيم الهاشمي، والكاتب سعيد الحنكي، والمؤرخ الدكتور حمد بن صراي، والشاعرة والكاتبة أسماء الحمادي، والشاعرة والكاتبة الدكتورة عائشة الشامسي. ومن ضيوف المعرض الروائي واسيني الأعرج، والكاتب الليبي محمد النعاس، الحاصل على جائزة البوكر العربية 2022 عن روايته «خبز على طاولة الخال ميلاد»، والكاتب ووزير الثقافة المغربي السابق محمد الأشعري، أحد الحاصلين على جائزة البوكر العربية، والروائية الليبية نجوى بن شتوان، صاحبة العديد الروايات.

ومن المملكة العربية السعودية يشارك في البرنامج الثقافي للمعرض الكاتب يوسف المحيميد، والكاتبة د. ناهد باشطح، ومن بين كتّاب مصر، يلتقي جمهور المعرض الروائي أحمد مراد، والشاعر هشام الجخ، والشاعر عبدالله حسن، والكاتب يوسف رخا، والدكتور أحمد عمارة، وكاتب السيناريو هاني سرحان، والكاتب محمد توفيق، والكاتب محمد صادق، ومن اليمن الكاتب صالح البيضاني.

ومن الجزائر يستضيف المعرض الكاتب بومدين بلكبير، والكاتب سمير قسيمي، والكاتب رشدي رضوان، ومن الكويت الكاتب خالد النصر الله، والشاعر محمد جارالله السهلي، والكاتبة منى الشمري، والكاتب عبدالوهاب الرفاعي، ومن المغرب الكاتبة الدكتورة سعاد الناصر، ومن تونس ثلاثة ضيوف، هم الكاتب محمد عيسى المؤدب، والكاتبة ليلى العبيدي، ومن الأردن الأديبة الدكتورة مريم جبر، والكاتبة منى الشرافي تيم، وم العراق الروائي نجم والي وغيرهم.