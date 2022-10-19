الامارات | دبي في نوفمبر.. تنبض بالحياة والنجوم والفرح

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي في نوفمبر.. تنبض بالحياة والنجوم والفرح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن استضافة دبي مجموعة من الفعاليات المشوقة، والحفلات الموسيقية الحيّة، والأحداث الثقافية، والبطولات الرياضية خلال نوفمبر المقبل.

ومن بين أبرز الفعاليات المرتقبة «مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية»، الأول من نوعه في المنطقة، ما يعزّز من مكانة دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، وكذلك يسهم في جعلها أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

ويمكن للذوّاقة الاستمتاع بأشهى المأكولات والعروض الموسيقية والفنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن فعالية «بريك ذا بلوك»، التي يستضيفها «حي دبي للتصميم» في الرابع والخامس من نوفمبر المقبل، للاحتفاء بالمأكولات الشعبية التي تقدمها أبرز وأشهر المطاعم في الإمارة.

بينما يمكن لمحبي «كوميديا فولتي تاورز» قضاء أمسية مسلية، إذ سيقدم باسيل وسيبيل ومانويل عرضهم الحي المباشر على متن السفينة «كوين إليزابيث 2»، المستوحى من السلسلة الكوميدية الشهيرة على قناة «بي بي سي»، وينظم العرض الشهير بدبي مساء الخامس من نوفمبر المقبل.

أما العائلات فيمكنهم اصطحاب أطفالهم إلى مسرح سفينة «كوين إليزابيث 2»، للمشاركة في عرض الأطفال التفاعلي المستوحى من كتاب «ستيفن لي آي سباي ويذ ماي ليتل آي» في الخامس والسادس من نوفمبر المقبل، إذ يمكن الأطفال من اللعب مع شخصيات مولي وبينجو والجرو في تجربة موسيقية تفاعلية.

مهرجانات إبداعية

وتستضيف دبي بين الثامن و13 نوفمبر المقبل عدداً من التجارب الفنية والثقافية، ضمن «أسبوع دبي للتصميم»، المهرجان الإبداعي الأضخم في المنطقة، والذي يعكس مكانة دبي المميزة عاصمة للتصميم في الشرق الأوسط، إذ يستعرض المهرجان أبرز أعمال الديكور الداخلي، وتصاميم الأثاث، والمنتجات، وفن العمارة.

وسينظم معرض «داون تاون للتصميم»، منصّة التصاميم العصرية عالية الجودة، خلال الفترة من التاسع إلى 12 نوفمبر المقبل، لتسليط الضوء على أعمال عدد من المصممين والمصنعين والعلامات التجارية في المنطقة والعالم.

ويتضمن جدول فعاليات دبي زيارة جديدة لملكة وملك أغاني بوليوود ألكا ياغنيك وكومار سانو، لإحياء حفل مشترك في 20 نوفمبر المقبل، إذ يؤدي النجمان مجموعة من أغانيهما.

أما «دبي أوبرا» فتستضيف بين 25 و27 نوفمبر المقبل لاعب الخفة الشهير روب ليك، الذي يتجاوز بخدعه البصرية الأسطورية حدود العقل والمنطق.

ويستعد عشاق الطعام للخوض في تجربة تناول مأكولات متنوّعة في فعالية «كانتين الشاطئ»، برعاية «اتصالات» بين 25 نوفمبر و11 ديسمبر المقبلين، في الهواء الطلق على شاطئ جميرا.

سيارات أيقونات

وينتظر عشاق السيارات الكلاسيكية موعد فعاليات الدورة الثانية من معرض «أيقونات بورشه» في «حي دبي للتصميم» في 26 و27 نوفمبر المقبل.

ويعود مهرجان «باروس الدولي للموسيقى» إلى «برج العرب» في نسخته السادسة، إذ تفتتح المغنية الروسية لوليتا ميلكافسكايا المهرجان في أول نوفمبر المقبل، وفي اليوم التالي تقدم فرقة البوب «روك لينينغراد»، التي تتصدر قائمة الأغاني الرائجة، أشهر أغانيها.

ولعشاق موسيقى الرقص الإلكترونية سيقدم منسق الأغاني هاردويل، حفلاً في «كوكاكولا أرينا» في الرابع من نوفمبر المقبل.

وستستقبل «دبي أوبرا» في 11 من الشهر نفسه عازف البيانو بيتر بنس، وهو أسرع عازف بيانو في العالم حسب موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

كما يصل إنريكو ماسياس إلى «دبي أوبرا» في 12 نوفمبر للمرة الثالثة، بعد النجاح لحفليه السابقين، إذ سيقدم عرضاً مستوحى من المناظر الطبيعية للأندلس وفرنسا والبحر المتوسط.

موسيقى حيّة

سيحظى محبو الموسيقى الكلاسيكية بفرصة حضور حفل «أوبرا دريسدن بول» في «دبي أوبرا» في 15 نوفمبر، ويعرض الحفل والمتعدد الثقافات مزيجاً من الألحان العربية والأوروبية، إضافة إلى عروض حية لنجوم مثل: بلاسيدو دومينجو، ومارينا ريبيكا، وريز خان، وأوكسانا فيدوروفا، وأوركسترا السلام الأوروبية لموسيقى الحجرة في دريسدن.

وستشهد دبي أيضاً زيارة جديدة لنجم «بريتانز جات تالنت» كالم سكوت، الذي سيعزف موسيقى «الهيب هوب» في «مقهى هارد روك» في 19 نوفمبر، وسيغني أشهر أغانيه، والعديد من أغاني ألبومه الأخير، ضمن جولته حول العالم، ودبي واحدة من محطاتها.

وتستقبل دبي في 19 نوفمبر أحد أشهر «ثنائيات التشيللو العالمي»، لوكا سوليك وهاوزر، وهما معروفان باسم «تو تشيلوز»، وسيقدمان أحدث عروضهما بعنوان «الجولة التحية» في «كوكاكولا أرينا» التي تستعد في 24 نوفمبر لاستقبال الموسيقي الاسكتلندي الشهير عالمياً، لويس كابالدي.

• 19 نوفمبر، تستضيف دبي أحد أشهر «ثنائيات التشيللو العالمي» في «كوكاكولا أرينا».

• 25 نوفمبر، تنطلق في «دبي أوبرا» عروض لاعب الخفة، روب ليك، الذي يتجاوز بخدعه حدود العقل والمنطق.

حان وقت النشاط

دبي على موعد مع دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة»، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2007، لتشجيع الإمارة بأكملها على الاهتمام باللياقة البدنية على مدار شهر كامل، وتعزيز مكانة دبي كأكثر مدن العالم نشاطاً، في الفترة من 29 الجاري حتى 27 نوفمبر.

وتشهد الإمارة العديد من الفعاليات الرياضية خلال نوفمبر المقبل، ومن أبرزها الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية 2022 بين التاسع و20 نوفمبر في مركز دبي للمعارض بـ«مدينة إكسبو دبي».

ويتضمن المهرجان مؤتمراً للخبراء، ومعرض الألعاب «جيم إكسبو»، إضافة إلى مؤتمر خاص بثقافة «البوب»، ما يلبي أذواق عشاق الرياضات الإلكترونية جميعاً.