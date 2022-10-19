الامارات | «دبي للتسوق»: موعدنا 15 ديسمبر.. 46 يوماً من الترفيه والتشويق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن موعد انطلاق الدورة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق، وذلك في الفترة من 15 ديسمبر 2022 وإلى 29 يناير 2023، ليقدم المهرجان على مدار 46 يوماً الكثير من الفعاليات الترفيهية المشوقة، والحفلات الموسيقية المميزة، وعروض الأزياء الحصرية، وباقات الإقامة الفندقية، علاوة على تجارب الطعام، والحملات الترويجية، والجوائز الكبرى، وغير ذلك الكثير.

حيث يقدم المهرجان لزواره الكثير من الخيارات والتجارب المتنوعة، التي تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية والعائلات.

وتتضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق العديد من الفعاليات الرئيسة المميزة، مثل: عروض الدرون الضوئية المذهلة، وكذلك مشروع «أضواء دبي» الآسر، وأيضاً عودة سوق «اتصالات ام أو تي بي» في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، إضافة إلى الكثير من الفعاليات والعروض الأخرى، التي تضفي على دبي أجواء الإثارة والحماس والمغامرة، وتقدم الأفضل لجميع سكان وزوار المدينة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ28 فرصة رائعة للمواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع بأجواء أكبر وأطول مهرجان تسوق من نوعه في العالم. لقد تطور المهرجان على مدار السنوات الماضية ليصبح احتفالية سنوية رائعة يترقبها الجميع من أرجاء العالم، وتسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة والتسوق. وخلال المهرجان، ندعو الجميع للاحتفال والاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي تشمل الترفيه والتسوق والربح الوفير، والتي تم وضعها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، حيث إننا نتطلع إلى موسم آخر من التجارب الرائعة والذكريات المميزة».

ما بين التخفيضات والعروض التي لا تضاهى والجوائز الكبرى وفعاليات الترفيه الفريدة، فإننا على موعد مع دورة مميزة من مهرجان دبي للتسوق هذا العام، التي ستبدأ في 15 ديسمبر 2022 وتستمر إلى 29 يناير 2023 خلال موسم الشتاء.

أحمد الخاجة:

• «تطوّر المهرجان ليصبح احتفالية سنوية رائعة يترقبها الجميع من أرجاء العالم».