علاج حبوب تحت الجلد: احذري الضغط عليها أو الفرقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث العديد من الفتيات على علاج حبوب تحت الجلد، والتي عادة ما تحدث بسبب التغيرات في الطقس، ودرجات الحرارة، مع السير أسفل أشعة الشمس والتعرض للأتربة، إذ تتفاعل مع مستحضرات التجميل وتسبب ظهور الحبوب تحت الجلد، وبحسب ما ذكره الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية لـ«هُن» فإن أوقات الدورة الشهرية وتغير الهرمونات، والتعرض للتوتر والقلق من أهم أسباب ظهورها تحت الجلد أيضًا.

كريم للحبوب تحت الجلد

عند اختيار كريم للحبوب تحت الجلد، حاولي اختيار كريمات تحتوي على مادة الريتينويد التي تعمل إزالة الزيوت من المسام المُسببة للحبوب، ومواد البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسيليك، والأدبالين للتخلص من الحبوب التي تظهر تحت الجلد.

وكان الدكتور هاني الناظر، قدم في لقاء تلفزيوني سابق، محلول طبيعي بدلًا من الكريمات، لعلاج الحبوب، والذي يتكون من مقدار «فنجان» من ملح الطعام، مع 9 فناجين من المياه، واستخدامهم كغسول لتقليل الدهون وعلاج حب الشباب.

حبة تحت الجلد بدون رأس

وقدم موقع health line العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، عدة نصائح لعلاجها بدون أدوية جاءت على النحو التالي:

تجنب الضغط على حبوب تحت الجلد أو فرقعتها، لأن المحاولة تسبب العدوى أو التندب وظهور الحُفر.

استخدام مركب البنزويل بيروكسايد العضوي، لقتل البكتيريا الموجودة تحت الجلد.

الكمادات الدافئة التي تساعد في تخفيف الألم، كما أنها تسمح للبثور بإفراز القيح والشفاء.

استخدام لصقة حب الشباب التي تحتوي عادة على عوامل مقاومة حب الشباب، مثل حمض الساليسيليك.

استخدام قطرات من زيت شجرة الشاي إذ يحتوي على مواد مضادة للميكروبات.

حبوب قاسية تحت الجلد

ربما تكون هناك حبوب قاسية تحت الجلد، تكون جافة ومؤلمة، وتتسبب في الشعور بالألم بشكل ملحوظ ويصعب التخلص منها، لكن يمكن علاجها بالطرق السابقة إلا أنها تحتاج وقتًا طويلا.