3 حالات لا ينصح فيها بتناول العدس خلال الشتاء.. 10 فوائد مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

العدس من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء لأنها تعمل على التدفئة عند تناولها كحساء، ويتساءل البعض هل العدس مناسب للجميع؟ أم أن هناك من يجب الامتناع عنه.

ويقدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عبر «هن»، فوائد العدس المذهلة على الصحة، إذ يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، وينصح بعدم تناوله في عدة حالات.

فوائد العدس

- يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات مثل الأسماك واللحوم ما يساعد في بناء أنسجة الجسم.

- يحتوي على النشويات التي توفر الطاقة.

- العدس غني بـ9 معادن، وهي الحديد، الكالسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الزنك، المنجنيز، السيلينيوم ، النحاس.

- يحتوي العدس على فيتامين ب، الذي يعمل على تقوية الأعصاب.

- العدس غني بفيتامين أ، الذي بدوره يكون مهم للبصر والجلد والجهاز التنفسى والجهاز الهضمى.

- يحتوي العدس على حمض الفوليك، المفيد للنخاع الشوكي ولتكوين الدم.

- العدس غني بحمض أميني، الذي بدوره ينتج عنه أنواع عديدة من البروتينات وتحمي من الإصابة بالبرد.

- يحتوي على الليوسين، الذي بدوره يعمل على تكوين بروتينات العضلات.

- العدس غني بالثريونين، إذ أن نقصه يسبب فقدان الجلد للحيوية ونقص المناعة.

- يحتوي العدس على الفينيل ألانين، حيث إن نقصه يسبب بطء النمو والخمول والضعف العام.

حالات لا ينصح بتناول العدس

- لا ينصح الأشخاص المصابين بالسمنة الإفراط في تناول العدس لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية.

- لا ينصح بتناول العدس الأشخاص المصابين بالنقرس كونه يحتوي على البيورين والحمض البولي.

- لا ينصح أصحاب أمراض الكلى والكبد والقولون والمصابون بالأمعاء الضعيفة بالإفراط في تناوله كونه يسبب انتفاخ وغازات كونه غني بالكبريت.