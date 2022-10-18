هل تحبه؟.. نوع خضار شهير يقلل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن الخضروات لها فوائد صحية عديدة، كما أن بعضها قد يحميك من أمراض خطيرة تتعلق بالقلب والدماغ، لذلك من المهم للغاية تناولها.

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن نوع خضار شهير، وهو البنجر، يقلل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية، وكذلك فشل القلب والسكتات الدماغية.

وللبنجر فوائد أخرى نستعرضها كالتالي:

تقليل الالتهاب

غني بالخصائص المضادة للالتهابات، من خلال البيتالين وهو المركب الذي يعطي البنجر صبغته الحمراء الغنية، كما يحتوي على وفرة من النترات التي تعمل أيضا كمركب مضاد للالتهابات، مثل الألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

التحكم في ضغط الدم

يساعد البنجر في خفض ضغط الدم عن طريق تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية ونتيجة لذلك يحسن تدفق الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.

وبالتالي يساعد البنجر في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكتات الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى التي تعد السبب الرئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم والتي تنتج عن ارتفاع ضغط الدم.

تعزيز القدرة على التحمل

يعزز البنجر القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة، حيث أن محتوى النترات في جذره يرفع مستويات أكسيد النيتريك في جسمك مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم ويقوي العضلات.

الوقاية من السرطان

يمتلك البنجر القدرة على وقف النمو غير الصحي للخلايا السرطانية بسبب طبيعته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على الوقاية من السرطان وحالات الالتهابات الأخرى عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، ويزيد من إنتاج إنزيمات الجسم والخلايا المناعية التي تساعد على محاربة السرطان.

دعم صحة المخ

مع تقدم العمر، تبدأ الصحة المعرفية والعقلية في التدهور ويمكن أن تؤدي إلى حالات مثل الخرف، وهو متلازمة يحدث فيها انخفاض في الذاكرة والسلوك والتفكير مع تراجع في القدرة على أداء الأنشطة اليومية، والسبب وراء ذلك هو انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، لكن جذر البنجر غني بالنترات وبالتالي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية في الجسم وزيادة تدفق الدم وتزويد الدماغ بالأكسجين.

بعد تناول البنجر، يزداد تدفق الدم في الفص الجبهي ويمنع الخرف والحالات الإدراكية الأخرى حيث أن منطقة الفص الجبهي من الدماغ هي المنطقة المرتبطة بهذه الأمراض.

إنقاص الوزن

يمكن أن يكون البنجر منخفض السعرات الحرارية، بالتأكيد أفضل صديق لك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، نظرا لاحتوائه أيضا على كميات معتدلة من البروتين والألياف، فإنه يعزز فقدان الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وانخفاض الشهية مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

حماية الكبد

غني بفيتامين أ وب، ولديه القدرة على وقاية الكبد من الإجهاد التأكسدي وأي نوع من الالتهابات، جنبا إلى جنب، يعزز البنجر أيضا قدرة الكبد على إزالة أو القضاء على السموم من الجسم، يمكن أن يساعد في تقليل الضرر الناجم عن أي نوع من إصابات الكبد.

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