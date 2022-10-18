نصائح "غير شائعة" للتخلص من برد الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يصاب العديد من الأشخاص بنزلات البرد، والأنفلونزا، طوال السنة، ولكن الأمر يصبح أكثر انتشارًا مع تغير الفصول، وتزامنًا مع فصل الخريف، سوف نوفر لكم عدة نصائح لازمة للتخلص منه.

الابتعاد عن الأطعمة الباردة

عادة ما يحتاج المصابين أطعمة تكون أكثر دفئًا، مثل الحساء والخضروات المطبوخة الغنية بفيتامين سي، والزنك التي تحارب العدوى، وتعزز صحة جهاز المناعة، والابتعاد عن الأطعمة الباردة التي تكون بيئة مناسبة للبكتيريا الضارة و تعرض صحتك للخطر، وذلك وفقًا لما ذكره موقع greenlotusacupuncture.

احمي الجزء الخلفي من الرقبة

يجب الحرص على ارتداء وشاحًا لحماية الرقبة من الرياح الباردة، وفقًا للطب الصيني، فإن الجزء الخلفي من العنق يعتبر المكان الأكثر عرضة للدخول والتسبب في المرض.

غلق النوافذ عند النوم

يجب الحرص على النوم وغلق المنافذ الهوائية الباردة وخاصًة أثناء الليل، للحفاظ على الصدر والظهر من الهواء، لأن النظام الدفاعي لجهاز المناعة يتدفق بصورة أعمق ليلًا مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصاب.

تجنب إضعاف جهاز المناعة

يجب الحرص على عدم تناول الأطعمة التي يمكنها أن تعيق عمل جهاز المناعة من خلال إضعافه، ومن أبرز الأطعمة السكريات المكررة، الأطعمة المصنعة والدهنية.

الوخز بالإبر والطب الصيني

يمكن أن يساعد علاج الوخز بالإبر بانتظام في الحفاظ على توازنك وصحتك، كما يمكن أيضًا أن يكون الوخز بالإبر والأدوية العشبية الصينية فعالة للغاية في تقصير مدة الإصابة بالبرد أو منعها من البدء.

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