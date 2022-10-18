طريقة عمل عيش الشوفان في خطوات سهلة.. وصفة خاصة للتخسيس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشوفان من أكثر الوجبات المثالية فهو مغذي ويمنح شعور بالشبع لفترات طويلة، لأنه يعتبر من الفيتامينات المشبعة المندرجة تحت فئة الكربوهيدرات، ويساهم في المحافظة على صحة القلب ويعمل على فقدان الوزن.

ويوفر الشوفان العديد من الألياف والفيتامينات والزنك، ويعزز فوائد وجوده بالعيش لذلك نقدم إليكِ طرق مختلفة لعمل عيش الشوفان.

طريقة عمل عيش الشوفان للتخسيس

المقادير:

- كوب ماء دافئ (200 ملل)

- ملعقة صغيرة خميرة جافة

– ملعقتين كبيرة زبادي

- 2 ونص كوب شوفان مطحون ناعم - رشة ملح

- ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

- إضافات اختيارية:

- ملعقة كبيرة بذر كتان مطحون

- ملعقة كبيرة جنين قمح

طريقة التحضير

- يخلط الماء الدافئ مع الخميرة.

- يضاف الزبادي ويقلب جيدًا.

- وضع دقيق الشوفان ونقلبه ويَضاف إليه الزيت حتى يكون غير متماسك.

- ترك العجينة حتى بتشرب الشوفان كل الماء ويتحول لعجينة متماسكة يمكن تشكيلها.

- عند الاستعجال يمكن عدم ترك العجينة تهدأ ويضاف الشوفان المطحون.

- تدهن راحة اليد بالزيت وتشكل من العجينة كرة وتفرد بين كيسين ويمكن فردها باليد.

- يوضع العيش في الطاسة حتى يأخذ لون بسيط.

- توضع الأرغفة في طبق وتغطى بفوطة مندية ليصبح طري.

- يمكن الاستغناء عن الزيت في الوصفة، ولكنه يساعد على طراوة الخبز ويحفظ الخبز في كيس محكم الإغلاق حتى لا يجف، من الممكن أكله مع سلطة شرائح أو بيض مسلوق.

خبز الشوفان بالخلاط

المقادير:

- دقيق الشوفان

- 4 أكواب ماء فاتر

- نص ملعقة صغيرة من الملح

طريقة التحضير:

- وضع الماء على الشوفان

- وتركه لمدة ربع ساعة وتغطيته حتى يمتص كمية كبيرة من الماء ليكون سهل الضرب في الخلاط

- ضربه في الخلاط وتركه 10 دقائق حتى تهدأ العجينة

- وضعه على النار حتى ينضج

طريقة عمل خبز الشوفان بدون خميرة

المقادير:

- كوب شوفان ناعم

- ملعقة كبيرة حبة البركة

- ملعقة كبيرة زعتر

- رشة ملح

طريقة التحضير

- وضع الشوفان على حبة البركة والزعتر ورشة الملح في طبق وندمجها سويًا.

- تسخين الماء ووضعه على الخليط ويعجن إلى أن تصبح العجينة لينة.

- وضع الطاسة على النار وبها زيت قليل، ووضع الخليط وفرده على النار كل وجه يأخذ 10 دقائق.