فيديوهات مختلفة للسباحة مريم بن لادن: «بتعوم من دولة لأخرى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم السعودية مريم صالح بن لادن، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ تمكنت من عبور البحر الأحمر وصولا إلى مصر، لتحقق حلمها وأن تكون الأولى.

مريم صالح بن لادن، طبيبة الأسنان التي اتخذت من السباحة وسيلة لحفر اسمها بحروف من الذهب أمام العالم العربي والغربي أيضًا، كرست حياتها لمساعدة اللاجئين والمحتاجين، ولم تهمل شغفها تجاه السباحة وعبور البحر من بلد لأخرى، لتحقق أرقاما قياسية لم تُحقق من قبل على الإطلاق.

إنجازات مريم صالح بن لادن

ويرصد «هُن» العديد من المقاطع التي تُحبس الأنفاس، للسباحة السعودية مريم صالح بن لادن، ترصد مشاهد من عبورها البحار، منذ 2016، وحتى الإنجاز الأخير بعبور البحر الأحمر عبر مضيق تيران.

إنجازات مريم صالح في السباحة

شاركت في مسابقة Hellespont Open Water في 2015، لتصبح أول امرأة عربية تكمل السباحة من أوروبا إلى آسيا.

حطمت رقما قياسيا آخر في يونيو 2016 لتصبح أول أنثى على الإطلاق تسبح بطول نهر التايمز بالكامل في لندن - مسافة 101 ميلاً، والتي أكملتها في 10 أيام.

في العام التالي حققت رقما قياسيا آخر لتصبح أول امرأة خليجية تكمل السباحة بمساعدة 21 ميلاً عبر القناة الإنجليزية، والتي انتهت في 11 ساعة و 45 دقيقة.

عام 2017 نجحت في إكمال السباحة لمسافة 24 كيلومترًا، عبر خور دبي وقناة دبي المائية في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.