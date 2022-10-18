فساتين محجبات 2023 في أسبوع الموضة.. اختاري إكسسوارات مناسبة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

دائمًا تنشغل الفتيات قبل موعد أي مناسبة بتحضير الطقم الذي يتناسب معها وبالأخص المحجبات، وذلك لانشغالهن بتنسيق الألوان وخاصة «الطرحة» مع الملابس، ولأن الفساتين من أكثر القطع التي تحتويها خزانة ملابس كل محجبة، نوفر خلال السطور التالية بعض النصائح والأزياء لاختيار فساتين محجبات.

نصائح لاختيار فساتين محجبات

نصائح لاختيار فساتين محجبات حسب موقع «Sterling Style Academy»:

الخطوة الأولى:

عليكي اختيار نوع القماش المناسب لفستانك، ويجب أن تكون غير شفافة ويفضل أن تكون من القطن والكتان، إذ لا تلتصق بالجسد.

الخطوة الثانية:

الأخذ في الاعتبار شكل قصة الفستان، فلا يجب أن يكون ضيق يظهر تفاصيل جسدك أو يكون به بعض الفتحات التي يمكن أن تكشف عن بعض المناطق في جسدك مثل الفتحات التي تكون في الفساتين، يجب اختيارك لفستان فضفاضًا يغطي الرقبة والكاحلين، ومن المهم أن يكون الفستان مريحًا عند ارتدائه.

الخطوة الثالثة:

لا تنسي اختيار إكسسوار مناسب لفستانك، واستمتعي بارتدائه وقت المناسبة التي سوف تحضريها، ولا تنسى أنه يمكنك أن تغيري في شكل فستانك وطريقته عن طريق تغيير لون الطرحة والحذاء وكذلك الاكسسوار.

صور فساتين محجبات 2023

عرض موقع «VOGUE» الكثير من صور فساتين محجبات 2023، وذلك حسب ما عرض في أسبوع الموضة.

أزياء محجبات 2023

أزياء محجبات 2023 حسب بعض مصممي الأزياء الذي عرض على موقع «VOGUE» كانت مفاجأة بتعدد ووجود الأزياء المحتشمة التي تليق للمحجبات، إذ يوجد الرداء المبطن مع الفستان صيفي، واحتضنت الطراز الاسكندنافي، واستلهم من أزياء السبعينيات، فستان أبيض طويل مع الجواهر الذهبية العملاقة، وكذلك ظهرت بدلة سوداء واسعة بأكمام طويلة.