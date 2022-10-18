هذه التوابل الـ 4 مفتاح لعلاج آلام المفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، ولكن يمكن التحكم في أعراض مرض المفاصل بفعالية من خلال تعديل النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم.

و هناك بعض الأعشاب والتوابل التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لها تأثير كبير في السيطرة على التهاب المفاصل والركبة، وفقًا لما ورد في موقعا "everydayhealth" و" hindustantimes".

- الزنجبيل:

الزنجبيل فعال للغاية في إدارة التهاب المفاصل لأنه يساعد في سد مسارات الالتهاب في الجسم.

- الكركم:

له خصائص مضادة للالتهابات، لذا يمكن إضافته إلى الحليب أو إلى الأطباق الأخرى.

- القرفة:

تعد إضافتها إلى دقيق الشوفان أو الشاي أو العصائر خيارًا رائعًا لمرضي التهاب المفاصل.

- الفلفل الأسود:

يحتوي على مركب "البيبيرين"، الذي له تأثيرات مضادة للأكسدة وللميكروبات وللالتهابات.

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