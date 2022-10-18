فيديو مرعب.. قطار يصطدم بحافلة ويقسمها إلى نصفين في هولندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في فيديو صادم ومرعب، شهدت إحدى سكك الحديد في هولندا، حادثة مأساوية، حيث اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وقسمها إلى نصفين.

ووفقا لشبكة CNN، فإن الحافلة كانت فارغة، ولم تكن تنقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث.

وقال شهود عيان تعليقا على الحادث، إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة فوق السكة، لكن دون جدوى، ليصطدم القطار بالحافلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة والشركة المشغلة للحافلة تحققان في الحادث.

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