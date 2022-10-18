منها الثوم.. توابل وأعشاب تمنع ارتفاع السكر وضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

التوابل والأعشاب يمكن أن تساعد في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم وكذلك إبقاء ضغط الدم المرتفع تحت السيطرة في وضعه المستقر والصحي بالنسبة للشخص، جنبا إلى جنب مع الأدوية.

ومن المعروف أن ارتفاع نسبة السكر في الدم وضغط الدم المرتفع قد يسبب مشاكل صحية خطيرة قد تصل إلى إتلاف أعضاء مختلفة من الجسم إذا لم يتم التحكم في مستوياتها.

واستعرض موقع timesnownews قائمة بالأعشاب والتوابل التي تعمل على خفض سكر وضغط الدم، كالتالي:

الثوم

يمكن أن يساعد في تقليل ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية والتي تتيح بعد ذلك التدفق الحر للدم.

الحلبة

يمكن أن يساعد شرب الحلبة في تقليل مستويات السكر في الدم، وهي رائعة للأشخاص الذين يعانون من النوع 2 من مرض السكري.

الكركم

أحد أفضل البهارات، لاحتوائه على الكركمين، والذي يعمل على خفض مستويات السكر في الدم، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تقليل الالتهاب.

القرفة

تعمل على خفض ضغط الدم وكذلك السكر في الدم، ولها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

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