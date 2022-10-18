"بدون مضرب".. كيف يمكنك تحضير كوب قهوة برغوة كثيفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القهوة من المشروبات الشائعة التي يعشقها كثير من الأشخاص، وذلك لمذاقها المميز، واحتوائه على عديد من العناصر الغذائية والمعادن، لكن هناك عدة نصائح وطرق بسيطة عليك اتباعها عند تحضيرها للحصول على كوب من القهوة ذات مذاق لذيذ ورغوة كثيفة، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".

1- استخدم البن المطحون الطازج والحبوب الكاملة الطازجة:

تفتقر القهوة المطحونة مسبقًا إلى النكهة والرائحة بسبب الأكسدة، لذلك يفضل دائمًا البن المطحون الطازج، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن زيت القهوة قابل للذوبان في الماء، فإن الرطوبة في الهواء تتفاعل مع مكونات القهوة عندما يتعلق الأمر بالقهوة المطحونة مسبقًا.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تُطحن القهوة في المنزل، غالبًا ما تُطحن بقدر ما تحتاج، مع الحفاظ على الحبوب المتبقية طازجة ولذيذة.

2- استخدام الميزان:

يُفضل استخدام ميزان المطبخ الرقمي لوزن القهوة على تقدير كمية القهوة التي يجب إضافتها.

ملاعق القياس هي خيار آخر، على غرار مقادير الكيك، فإن صنع فنجان القهوة المثالي يتطلب الانتباه إلى التفاصيل، للحصول على 8 أكواب من القهوة، ستحتاج إلى 15 جرامًا من البن المطحون (حوالي ملعقة كبيرة).

3- طحن القهوة:

البن المطحون الخشن المتفاعل بالماء لفترة زمنية قصيرة، لن يٌنتج فنجانًا قويًا من القهوة، لذا يُوصي باستخدام المطحنة المخروطية للحصول على قهوة مطحونة بشكل مثالي وثابت.

4- استخدم الماء المصفى:

توجد العديد من المعادن والملوثات الأخرى في مياه الصنبور العادية، وتختلف كمية هذه المكونات من مكان لآخر، لذلك، يمكن أن تتغير نكهة القهوة اعتمادًا على نوعية المياه.

5- نظافة الماكينة:

يعد الحفاظ على نظافة الماكينة أمرًا ضروريًا، لأنه يؤثر بشكل كبير على مذاق القهوة، ما يغير النكهة ويجعلها مُرة أو حمضية.

6- درجة حرارة الماء مناسبة:

يتطلب الحصول على قهوة ذات مذاق ممتاز اهتمامًا شديدًا بالتفاصيل، لذا يجب أن تتراوح درجة حرارة الماء بين 195 و 205 درجة فهرنهايت، أو حوالي 90و56 درجة مئوية، وهو أقل بقليل من درجة غليان الماء.

7- استخدام المطحنة "الدوارة":

من الأفضل استخدام المطحنة الدوارة بدلاً من المطحنة ذات الشفرة للحصول على طحن متساو، إذا لم تكن الحبيبات متساوية الحجم، سيكون له تأثير أيضًا على نكهة القهوة.

تنتج المطحنة الدوارة قهوة مطحونة باستمرار، لأنها تحتوي على شفرات حادة، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضغط باستمرار لسحق الحبوب بوتيرة منخفضة مع الحفاظ على النكهة وتوليد جزيئات ذات حجم موحد.

فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في وقت متأخر؟

هذا ما يحدث للجسم عند الإكثار في تناول الزنجبيل

لمرضى السكري.. فوائد عديدة لبذور الشيا

هذا ما يحدث لجسمك إذا كنت تنام على "مرتبة قديمة"

بعد تناول طبق الكشري.. كيف تتخلص من الانتفاخ؟