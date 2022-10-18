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لحظة عبور مريم صالح بن لادن من السعودية إلى مصر.. حطمت أرقاما قياسية «فيديو»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

السباحة السعودية مريم صالح بن لادن

مقطع فيديو مصور لا تتجاوز مدته دقيقة و42 ثانية، يوثق كواليس لحظة عبور السباحة مريم صالح بن لادن، البحر الأحمر من إلى مصر، في إنجاز فريد من نوعه يبرهن إنجازات وقدرة المرأة العربية، إذ استطاعت بفضل تفوقها الرياضي عن الكثيرات، تحقيق هدفها المنشود التي طالما حلمت بتحقيقه، والذي شاركها فيه السباح البريطاني «لويس ويليام جوردون بوغ»، الملقب بـ«السير إدموند هيلاري السباحة»، وهو أول شخص يكمل السباحة لمسافات طويلة في كل محيط من محيطات العالم، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

«مريم»: قّبلت يد سيدة ورفعت علم وطنها الأم

ظهرت السباحة السعودية مريم صالح بن لادن، خلال مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة عبورها البحر الأحمر من السعودية إلى مصر، دون وجود قفص لحمايتها من القروش، وهي تجلس بجوار سيدة من الطاقم الموجود على متن السفينة التي تتواجد عليها، ومن ثم قامت بتقبيل  يدها، قبل بدء جولتها في عرض البحر، حيث رفعت علم بلدها السعودية تعبيرًا عن عزتها وامتنانها لوطنها، لتستقل قاربا صغيرا ويتابع طريقها السباحين والغواصين الآخرين.

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تفاصيل رحلة مريم صالح بن لادن 

في عرض البحر وسط القروش والشعب المرجانية والكائنات البحرية، بدأت السباحة مريم صالح بن لادن، رحلتها بكل أريحية وتحمس، حتى تصل لهدفها المنشود وهو الوصول إلى مصر، حتى نجحت في ذلك وحطمت أرقامًا قياسية، لتكون أول عربية وسعودية تسافر من الملكة العربية السعودية لمصر سباحةً.

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الحلم أصبح حقيقة

خلال مقطع الفيديو الذي وثق تفاصيل عبور السباحة مريم صالح بن لادن، التي تعمل طبيبة وسباحة سعودية، عبرت عن فرحتها باجتياز المهمة، قائلةً: «أنا أشعر بالفرحة، للوصول من السعودية إلى مصر، الحلم أصبح حقيقة».

فرحة العبور والامتنان

وكانت وثقت «مريم»، إنجازها أيضًا، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث قالت: «أنا ممتنة لأن أكون أول عربية وسعودية، وأول امرأة تسافر من المملكة العربية لمصر سباحة»، وأضافت فى منشور آخر: «لم أكن أتوقع أن أسبح، بدون قفص لحمايتى من القروش، لكن وضع أنفسنا خارج منطقة الراحة، هو ما يجعلنا أقوياء».

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تفاصيل عبور مريم صالح البحر الأحمر

عبر مضيق تيران، عبرت مريم صالح، البحر الأحمر، إذ يعتبر واحد من أهدافها التي تتضمن التوعية بأهمية الشعب المرجانية التي تملأ البحر الأحمر على وجه الخصوص، بخلاف امتنانها وتوجيه الشكر للسباح البريطاني «لويس»، قالت إنها ممتنة له وتحمستوقت أن عرفت برحلته وقررت مشاركته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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