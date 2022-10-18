5 أبراج يلجأ أصحابها إلى الغموض خوفا من الحسد.. هتلاقيهم في كل مكان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتصف بعض الشخصيات بالغموض، عندما تميل بطبعها إلى السرية في حياتها، أو عدم القدرة على التعبير عن ما بداخلها، لكن هناك من يلجأون إلى اتباع ذلك النهج، خوفا من الحسد بشكل.

وتقدم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد عبر «هن»، معلومات عن أكثر الأبراج التي يسيطر على أصحابها الخوف الشديد من الحسد، ما يدفعهم إلى إحاطة حياتهم بهالة محكمة من الغموض.

5 أبراج تخشى الحسد

برج السرطان

أبناء برج السرطان من أكثر الأشخاص الذين يميلون للغموض، ولديهم براعة في الهروب، ولا يمكن التوصل لمعلومات عنهم بسهولة، ويكون السبب في أغلب الأوقات الخوف من الحسد.

برج الجدي

رغم أن المنتمين إلى برج الجدي، يدعون أنهم لا يؤمنون بالحسد، إلا أنهم يصابون بحالة من القلق الشديد منه.

برج الحوت

صاحب برج الحوت يخاف من الحسد، ما يجعله بارعا في الغموض، وعدم البوح بمعلومات عنه.

برج الأسد

يخشى صاحب برج الأسد، من الحسد، ما يجعله يفعل كل شيء في الخفاء بدون معرفة المحيطين به.

برج العذراء

على عكس شخصيبته التي تتسم بالعقلانية، والميل إلى التفكير وحسابات العقل في الحكم على الأمور، يخشى صاحب برج العذراء الخسد ويعد الحسابات لتجنبه.