الامارات | موعد مهرجان دبي للتسوق.. اقتربت الاحتفالية التي ينتظرها الجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن الدورة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق ستنطلق في 15 ديسمبر وتستمر حتى 29 يناير المقبلين، ليقدم الحدث على مدار 46 يوماً الكثير من الفعاليات الترفيهية، والحفلات الموسيقية المميزة، وعروض الأزياء الحصرية، وباقات الإقامة الفندقية، علاوة على تجارب الطعام، والحملات الترويجية والجوائز الكبرى، وغير ذلك الكثير، إذ يتيح المهرجان لزواره خيارات وتجارب متنوعة تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية والعائلات.

وتتضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق العديد من الفعاليات الرئيسة المميزة مثل: عروض الدرون الضوئية المذهلة، وكذلك مشروع أضواء دبي الآسر، وأيضا عودة سوق «اتصالات ام أو تي بي» في حديقة البرج، وسط مدينة دبي، إضافة إلى فعاليات وعروض أخرى تضفي على دبي أجواء الإثارة والحماس والمغامرة، وتقدم الأفضل لجميع سكان وزوار المدينة.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة فرصة رائعة للمواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع بأجواء أكبر وأطول مهرجان تسوق من نوعه في العالم. لقد تطور المهرجان على مدار السنوات الماضية ليصبح احتفالية سنوية رائعة يترقبها الجميع وتسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للسياحة والتسوق».

وأضاف «خلال المهرجان، ندعو الجميع للاحتفال والاستمتاع بالتجارب المتنوعة التي تشمل الترفيه والتسوق والربح الوفير، والتي وضعت بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، إذ نتطلع إلى موسم آخر من التجارب الرائعة و الذكريات المميزة».