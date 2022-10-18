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الامارات | نصيحة ألمانية بسيطة.. تحمي السيارة من الصدأ

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شتوتغارت - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة ألمانية بسيطة.. تحمي السيارة من الصدأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت منظمة الفحص الألمانية GTÜ على ضرورة تنظيف قنوات تصريف المياه في السيارة بانتظام، للحيلولة دون تكوّن الصدأ.

ولهذا الغرض، ينبغي إزالة الأوساخ المتراكمة على ما يعرف بـ«صندوق الماء» الممتد على طول الزجاج الأمامي، وهو المكان، الذي يتم تصريف المياه فيه عادة.

ومن خلال إزالة هذه الأشياء المتراكمة يمكن تصريف المياه من دون عائق. ويمكن تنظيف فتحات التصريف المسدودة باستخدام عود أسنان أو عود قطني أو ملقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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