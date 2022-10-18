الامارات | أين تذهب في دبي؟.. استعدوا لكل هذه الفعاليات المشوّقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحفل جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، خلال الشهر المقبل بمجموعة من الفعاليات المشوقة، والحفلات الموسيقية الحية، والأحداث الثقافية، والبطولات الرياضية، وغيرها من الأنشطة التي ترضي أذواق الجميع.

ويمكن للذوّاقة الاستمتاع بأشهى المأكولات والعروض الموسيقية والفنية خلال عطلة نهاية الأسبوع ضمن فعالية «بريك ذا بلوك» التي يستضيفها حي دبي للتصميم في الرابع والخامس من نوفمبر المقبل للاحتفاء بالمأكولات الشعبية التي تقدمها أبرز وأشهر المطاعم في الإمارة.

أما العائلات فيمكنهم اصطحاب أطفالهم إلى مسرح سفينة كوين إليزابيث 2، للمشاركة في عرض الأطفال التفاعلي المستوحى من كتاب ستيفن لي آي سباي ويذ ماي ليتل آي في الخامس والسادس من نوفمبر.

وتستضيف دبي بين الثامن و13 نوفمبر المقبل عدداً من التجارب الفنية والثقافية ضمن أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأضخم في المنطقة.

وسينظم معرض داون تاون للتصميم، منصة التصاميم العصرية عالية الجودة، خلال الفترة من التاسع إلى 12 نوفمبر.

ويتضمن جدول فعاليات دبي زيارة جديدة لملكة وملك أغاني بوليوود ألكا ياغنيك وكومار سانو لإحياء حفل مشترك في 20 نوفمبر.

أما دبي أوبرا فتستضيف بين 25 و27 نوفمبر المقبل لاعب الخفة الشهير روب ليك الذي يتجاوز بخدعه البصرية الأسطورية حدود العقل والمنطق.

ويستعد عشاق الطعام للخوض في تجربة تناول مأكولات متنوعة في فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات بين 25 نوفمبر و11 ديسمبر المقبلين؛ في الهواء الطلق على شاطئ جميرا.

وينتظر عشاق السيارات الكلاسيكية موعد فعاليات الدورة الثانية من معرض أيقونات بورشه في حي دبي للتصميم في 26 و 27 نوفمبر.

ويعود مهرجان باروس الدولي للموسيقى إلى برج العرب في نسخته السادسة، إذ تفتتح المغنية الروسية لوليتا ميلكافسكايا المهرجان في أول نوفمبر، وفي اليوم التالي تقدم فرقة البوب روك لينينغراد، التي تتصدر قائمة الأغاني الرائجة، أشهر أغانيها.

ولعشاق موسيقى الرقص الإلكترونية سيقدم منسق الأغاني هاردويل، حفلاً في كوكاكولا أرينا في الرابع من نوفمبر المقبل.

وستستقبل دبي أوبرا في 11 من الشهر نفسه عازف البيانو بيتر بنس، وهو أسرع عازف بيانو في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وسيحظى محبو الموسيقى الكلاسيكية بفرصة حضور حفل أوبرا دريسدن بول في دبي أوبرا في 15 نوفمبر.

وستشهد دبي أيضاً زيارة جديدة لنجم «بريتانز جات تالنت» كالم سكوت، والذي سيعزف موسيقى الهيب هوب في مقهى هارد روك في 19 نوفمبر.

وتستقبل دبي في 19 نوفمبر أحد أشهر ثنائيات التشيللو العالمي، لوكا سوليك وهاوزر، والمعروفين باسم تو تشيلوز، وسيقدمان أحدث عروضهما بعنوان «الجولة التحية» في كوكاكولا أرينا التي تستعد في 24 من الشهر نفسه لاستقبال الموسيقي الاسكتلندي الشهير عالمياً، لويس كابالدي.

وستكون المدينة على موعد مع دورة جديدة من تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في عام 2007 لتشجيع الإمارة بأكملها على الاهتمام باللياقة البدنية على مدار شهر كامل، وتعزيز مكانة دبي كأكثر مدن العالم نشاطاً، في الفترة من 29 الجاري حتى 27 نوفمبر.

وتشهد الإمارة العديد من الفعاليات الرياضية خلال نوفمبر، ومن أبرزها الدورة الأولى من مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية 2022 بين التاسع و 20 نوفمبر في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.