مقهى يقلل ويزيد من قيمة فاتورتك لسبب غريب.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يوفر صاحب مقهى بريطاني بعض التغييرات في أسعار المشروبات، ويرتبط ذلك بالأشخاص التي تبادر بإظهار بعض الاحترام من خلال قول "من فضلك"، أو "شكرًا" حيث يحصلون على تخفيض، مقابل الزبائن التي لا تتمكن من إظهار بعض الاحترام يتم مضاعفة القيمة لهم.

قال صاحب المقهى عثمان حسين البالغ من العمر 29 عامًا، إنه يعطي الخصومات التي توفر على الأخلاق الجيدة لبعض الزبائن، وكتب لافتات موضحة التفاصيل، أن كوب الشاي يكلفك 5 جنيهات إسترليني أي يصل إلى 113 جنيها مصريا، وقد تنخفض التكلفة إلى 3 جنيه استرليني عند قول عبارة من فضلك، وإذا زاد الأدب والاحترام وكان الحديث أكثر تهذيب مع قول مرحبًا ومن فضلك ومن ثم طلب الشاي، تصل قيمته إلى 1.9 جنيه استرليني ما يصل إلى 43 جنيها مصريا.

يعد عثمان هو من يدير مقهى chaii stop، في بريستون، لانكس، وأوضح أنه لم يعاني من قبل من الزبائن التي لا تتحلى بالأخلاق الحميدة، ولكن ذلك بمثابة تذكير جيد حتى نحافظ على أخلاقنا الحسنة، ومذ وضع هذه اللافتات أصبح الأشخاص أكثر مرحًا وتفهم معانا، وذلك حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

كما وضح بأنه لم يقبل تلقي أعلى سعر لمشروب الشاي من قبل، وفي حالة عدم طلب أحد الزبائن بأدب، يشير إلى اللافتة، ما يجعل الزبون يبدأ في تغيير طريقة حديثة سريعًا وتكون أكثر تهذيب، مضيفًا أن هناك بعض الأشخاص التي يمكنها أن تكون وقحة في الصباح فور استيقاظهم، ولكن تساهم اللافتات في جعل سلوكهم مهذب والحافظة عليه لآخر اليوم.

فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في وقت متأخر؟

هذا ما يحدث للجسم عند الإكثار في تناول الزنجبيل

لمرضى السكري.. فوائد عديدة لبذور الشيا

هذا ما يحدث لجسمك إذا كنت تنام على "مرتبة قديمة"

بعد تناول طبق الكشري.. كيف تتخلص من الانتفاخ؟