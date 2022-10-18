4 أنواع للحب.. أي واحد كان من نصيبك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الحب حيث القلب، عندما يهتم شخصان بعمق ببعضهما البعض، فإن المشاعر النقية مثل الحب تتغذى داخل قلوبهم، ما يترك مساحة للتعلق العاطفي والترابط.

وللحب أنواع أربع تقابلها في حياتك، ونستعرضها لكم وفقا لموقع timesofindia.

الحب الجسدي

اللمسة الحميمة تنقل الولع والجاذبية، تمنحك لمسة من تحب تقربًا وعاطفة، يساعدك هذا النوع على الشعور بالراحة مع حبيبك.

العاطفي

هذا هو النوع الذي تشتعل فيه كل المشاعر بداخلك، أنت تعتبر الحب كيانا لا نهاية له يمنحك الفرح والدموع والفهم وما إلى ذلك، ستشعر بأن شريكك يريدك ويفهمك ما يثير مشاعر الحب العاطفي داخل جسدك وعقلك وروحك.

العقلي

هذا هو النوع الذي ستسعى فيه لتحكيم عقلك وليس قلبك، هذا النوع من الحب يجعلك تفكر في كل أمر بشكل منطقي عقلاني، ستقوم بتحليل تصرفات شريكك، وهذه التحليلات تثير العديد من المشاعر الأخرى بداخلك والتي تجعلك تتصرف بطريقة معينة في كل أمور حياتك.

الروحي

الروابط والكيمياء بين الناس لها مغزى كبير حقًا عندما يتعلق الأمر بالحب الروحي، ستلاحظ أن هناك طاقة أو هالة مختلفة تشع من شخص تجعلك تنجذب بجنون له، وهذا هو أساس العلاقات الروحية والحب.

لا يمكن أن يوجد الحب بدون ثقة وولع وتفهم يتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر والإدراك والصدق لإنجاح العلاقات، ولكن إذا كنت مخلصًا لشريكك عندما يتعلق الأمر بالحصول على هذه الأنواع الأربع من الحب، فستجد أن كل شيء جيدًا، تحتاج فقط إلى الإيمان بالحب بصدق.

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