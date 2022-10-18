وفاة ملهمة فيلم «ماما كوكو» أشهر شخصيات ديزني للأطفال عن عمر 109 سنوات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من الملهمات وصاحبة قصة كانت ولا تزال نموذجا يحتذى به، ومصدر إلهام للعالم، رغم رحيلها اليوم عن عالمنا، إلا أن ماريا سالود راميريس كاباييرو، التى ألهمت العالم وقدمت شخصية «ماما كوكو» فى فيلم Coco، الذي تعلق به الكبار والصغار، رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ109 أعوام.

حصل الفيلم الشهير«كوكو»، على جائزة أوسكار أفضل فيلم للرسوم المتحركة، خلال عام2018، وستظل الشخصية الأشهر«ماما كوكو» مثال لغيرها من الملهمات وبطلة من البطلات في عالمنا رغم رحيلها.

نعي رئيس السياحة لـ«ماما كوكو»

وكان نعى رئيس هيئة السياحة بولاية ميتشواكان غرب المكسيك، التي تتحدر منها «ماما كوكو»، التي رحلت عن عالمنا عن عمر109 أعوام، عبر تويتر، قائلًا: «أشعر ببالغ الأسى لوفاة دونيا ماريا سالود راميريس كاباييرو (ماما كوكو) وهي امرأة لا تكلّ ونموذج حياتي يُحتذى به، مصدر إلهام لهذه الشخصية التي جالت العالم».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، معلومات عن شخصية «ماما كوكو».

معلومات عن ماما كوكو

ولدت ماريا سالود راميريس كاباييرو، في المكسيك، بقرية سانات في «دي لا لاغونا» قرب بحيرة باتزكوارو السياحية، حيث تقام تقاليد «يوم الموتى»، وفق معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية.

اشتهرت ماريا، باسم «ماما كوكو»، نسبة إلى الشخصية التي قدمتها في الفيلم الأشهر في العالم للرسوم المتحركة «كوكو»، من إنتاج ديزني عن قصة فتى يبحث عن تاريخ عائلتها من خلال هذا التقليد المكسيكي، وفق ما نشره موقع «سكاي نيوز».

صور تذكارية وتطابق مع الشخصية الكارتونية

«ماما كوكو»، شخصية وقع في غرامها الكثير من الأطفال والكبار، الجميع كان يقصدونها طوال الوقت لالتقاط صور تذكارية معها، وللتعرف على الشخصية الحقيقية التي باتت محور حديث العالم، حتى كانت شديدة التطابق في الملامح من الشخصية الكارتونية والرسوم المتحركة «ماما كوكو»، وفق الإعلام المكسيكي.