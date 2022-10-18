الامارات | فرنسا..طفل يسقط من الطابق العاشر أثناء محاولته انقاذ قطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام مصرعه إثر سقوطه من شرفة في الطابق العاشر في مدينة ليل شمالي فرنسا، بعدما كان يحاول إنقاذ قطه من السقوط من حافة الشرفة، حسبما ذكر تقرير بإحدى الصحف المحلية اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "لا فوا دو نور" أو "صوت الشمال" أن شاهد عيان وخدمات الطوارئ التي حضرت إلى موقع الحادث، أمس الاثنين، لم تتمكن من مساعدة الطفل.

وقدم عمدة المدينة وجميعة الإسكان التي تدير المبنى المساعدة لعائلة الطفل، التي سيتم تخصيص شقة مختلفة لها.

