أعراض الغدة الدرقية في الحلق وطرق العلاج الطبي وبالأعشاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشعر بعض الأشخاص بأعراض الغدة الدرقية في الحلق، وربما لا يعلمون أنهم مصابون بها، خاصة أنه أحيانا ربما لا يظهر تورم في قاعدة الرقبة، لذا يتساءل الكثيرون عن ما هي الغدة الدرقية وأعراضها وكيفية العلاج منها.

ويرصد «هن» فيما يلي ما هي الغدة الدرقية وأعراض الغدة الدرقية في الحلق وعلاج الغدة الدرقية بحسب الدكتورة علياء الأجهوري، أستاذ أمراض الباطنة والغدد طب الإسكندرية، خلال استضافتها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» الذي يعرض على قناة «cbc»، والموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية ومايو كلينيك.

ماهي الغدة الدرقية؟

تقع الغدة الدرقية عند قاعدة الرقبة أسفل تفاحة آدم، وهي تشبه الفراشة وربما يزداد حجمها أي يحدث تضخم وأحيانا يكون مصاحبا لألم.

أعراض الغدة الدرقية في الحلق

وتشمل أعراض الغدة الدرقية في الحلق، وفق طبيبة الغدد الآتي:

- تضخم عند قاعدة الرقبة ومن الممكن أن لا تظهر بارزة.

- ضيق في الحلق.

- سعال.

- بحة في الصوت.

- صعوبة في البلع.

- صعوبة في التنفس.

وهناك أعراض لقصور الغدة الدرقية وهي أنها تقتصر عن خروج الهرمون بالكمية الطبيعة اللازم خروجها من الجسم، وأعراض لفرط الغدة الدرقية.

أعراض قصور الدرقية

- الإرهاق.

- الحساسية المتزايدة تجاه البرودة.

- زيادة النعاس.

- جفاف الجلد.

- الإمساك.

- ضعف العضلات.

- مشاكل الذاكرة أو التركيز.

أعراض فرط نشاط الدرقية

- فقدان الوزن.

- سرعة ضربات القلب.

- الإحساس الزائد للحرارة.

- فرط التعرق.

- الرُعاش.

- سهولة الاستثارة والعصبية.

- ضعف العضلات.

- كثرة التغوط.

- تغيرات في أنماط الحيض.

- صعوبة النوم.

- ارتفاع ضغط الدم.

- زيادة الشهية.

أسباب تضخم الغدة الدرقية

- نقص اليود.

- مرض جريفز (graves).

- مرض هاشيموت (hashimoto).

- تضخم متعدد العقد multinodular.

- العقد الأحادية solitary thyroid nodules.

- سرطان الغدة الدرقية.

- الحمل.

- التهاب الغدة الدرقية.

علاج الغدة الدرقية في الحلق

علاج تضخم الغدة الدرقية يكون على حسب حجم الإصابة والأعراض والأسباب وراء ذلك، والتضخم البسيط غير الملحوظ غالبا لا ينتج عنه مشاكل كما لا يحتاج للعلاج وربما يكتفي الدكتور بمراقبة تطور الحالة لدى الشخص.

أما في الحالات التي تحتاج إلى العلاج فيكون عن طريق الأدوية الخاصة بذلك تحت استشارة الطبيب، أو الجراحة أو اليود المشع ويكون ذلك حسب الحالة المصابة.

علاج بالأعشاب

وهناك علاج بالأعشاب، مثل «العرق سوس» حيث إنه مهم للحفاظ على التوازن بين الغدد المختلفة، وتحسن أحوال الطاقة لدى المصاب الذي يعاني كثيرا من التعب، ويساهم في الحفاظ من الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

ومن ضمن الأعشاب التي تساهم في علاج الغدة الدرقية هي «الجوز الأسود» حيث إنه يعتبر واحدا من أغنى مصادر اليود وينافس المأكولات البحرية.