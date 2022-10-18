استخدمي ماء الروزماري لشعرك وشاهدي ماذا يحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Elle” بأن ماء الروزماري (إكليل الجبل) يتمتع بفوائد جمّة لصحة وجمال الشعر؛ حيث إنه يساعد على نمو الشعر وتقوية بنيته وحمايته من التقصف والتساقط.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ماء الروزماري غني بمادة "الأوكاليبتول"، وهي عبارة عن زيت طيّار يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، ومن ثم تزويد بصيلات الشعر بالمزيد من الأكسجين والمواد المغذية، مما يعزز نمو الشعر الطبيعي.

كما يحتوي ماء الروزماري على مضادات الأكسدة، ومن ثم فهو يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، مما يساعد على تهدئة فروة الرأس.

وعن كيفية تطبيق ماء الروزماري على الشعر، أوضحت “Elle” أنه ينبغي وضع ماء الروزماري بالتساوي على فروة الرأس (يفضل قبل الذهاب إلى الفراش حتى يسري مفعوله لفترة طويلة)، ثم تدليكه. وللقيام بذلك، ينبغي تقسيم الشعر إلى أقسام فردية للوصول إلى فروة الرأس بالكامل. وينبغي ترك ماء الروزماري على الشعر طوال الليل، ثم غسله كالمعتاد في الصباح.

وأشارت “Elle” إلى أنه يمكن للمرأة تحضير ماء الروزماري بنفسها في المنزل، وذلك من خلال غلي قطعتين من الروزماري الطازج بالماء، ثم نقعه لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

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