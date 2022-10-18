تدابير لحماية الرضيع من متلازمة الموت المفاجىء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أنه يمكن للوالدين حماية طفلهم الرضيع من خطر متلازمة الموت المفاجىء (Sudden Infant Death Syndrome) من خلال اتباع بعض التدابير البسيطة، أبرزها استخدام كيس النوم، كي لا يتعرض الطفل للانزلاق تحت غطاء السرير، كما يعمل الكيس على تدفئة الرضيع بشكل مثالي يحول دون تعرضه للحرارة المفرطة أو البرودة الشديدة.

وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة والطفل أنه ينبغي اختيار موديل ذي مقاس مناسب ومصنوع من خامة جيدة التهوية لا تسمح بتكدس الحرارة وتسمح بامتصاص الرطوبة سريعا وتصريفها مجددا.

ومن المهم أيضا أن ينام الرضيع على ظهره وأن تبلغ درجة حرارة الغرفة 18 درجة مئوية وأن تكون خالية من دخان السجائر.

وأشارت "كيندر" إلى أن أعراض متلازمة الموت المفاجىء للرضيع تتمثل في اللون الأزرق للمنطقة المحيطة بالفم أو الوجه بأكمله أو التعرق الشديد أثناء النوم وشحوب الوجه وتوقف التنفس، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.

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