نصائح للميزان والدلو والأسد للتغلب على العيوب وعدم خسارة شريك الحياة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التحكم في العيوب الشخصية أمر ليس سهلا، وأحيانا لا يتقبل الطرف الآخر هذه المشاكل، لذا يعمل على الابتعاد عنه، فيحاول الإنسان التغلب على ذلك لعدم خسارة شريك الحياة.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج، عبر «هن»، نصائح لثلاثة أبراج هي برج الميزان وبرج الدلو وبرج الأسد للحفاظ على شريك الحياة من خلال التغلب على بعض العيوب التي لا يتحملها الآخرون.

نصائح لأصحاب برج الميزان وبرج الدلو وبرج الأسد

برج الميزان

شخصية برج الميزان بشكل عام أنه متردد ولا يعبر عما يرغب فيه وفي نفس الوقت يشعر بضيق عند عدم حدوث ما يريده، لذا يكون الأمر صعبا للطرف الآخر، ومن أجل الحفاظ على شريك الحياة التركيز على عدم التفكير كثيرا حتى لا يشعر بالملل، ومحاولة الحديث عن متطلباته.

برج الدلو

صاحب برج الدلو يتعامل مع الجميع بنفس الطريقة لذا يجب التفرقة بين علاقة الحب والصداقة، ومن أجل الحفاظ على شريك الحياة يجب أن تجعله يشعر أنه مختلف عن الآخرين.

برج الأسد

صاحب برج الأسد رغم أنه رومانسي جدا إلا أنه لديه تقلب بالمشاعر بشكل غريب ما يقلق الطرف الآخر لأنه أحيانا يشعر أن حالته المزاجية اتجاهه تغيرت، لذا يجب العمل على التحكم في هذه التقلبات.