هذه الأعراض تنذر بسرطان الرئة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز التنفسي إن سرطان الرئة يندرج ضمن أنواع السرطان الشائعة، مشيرة إلى أن التدخين يعد السبب الرئيسي للإصابة به.

وأوضحت الجمعية أن الأعراض المميزة لسرطان الرئة تتمثل في السعال المتزايد وضيق التنفس وصدور صوت أزيز أثناء التنفس وألم في الصدر وزيادة البلغم، الذي قد يحتوي على دم.

وتشمل الأعراض الأخرى بحة الصوت وصعوبات البلع وفقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر والهزال، بالإضافة إلى نوبات الحمى والتعرق الليلي وآلام العظام واصفرار الجلد.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ لأنه كلما تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرا، زادت فرص العلاج.

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