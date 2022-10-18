تمارين بسيطة لتقوية عضلات الخصر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوضح الطبيب الألماني لوكاس كونستانتينيديس أن مفاصل الخصر تعتبر أكثر مفاصل الجسم تعرضا للتآكل، ولذلك فإنه يجب تقوية العضلات وتدريبها جيدا للحفاظ على هذه المفاصل، وأوضح جراح العظام الألماني بعض تمارين التمدد وتقوية العضلات المهمة لمفاصل الخصر، والتي يجب ممارستها مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

تمرين 1: إحماء عضلات الخصر

بطبيعة الحال يتذكر الكثير من الأشخاص "لعبة ركوب الدراجات" في الهواء من أيام الطفولة، حيث يستلقي المرء على ظهره، بحيث يكون العمود الفقري بالكامل على اتصال بالأرض، وبعد ذلك يتم رفع الساقين وتقليد حركة الضغط على الدواسات في الهواء.

تمرين 2: إطالة العضلات المرنة

في هذا التمرين يحافظ المرء على الجزء العلوي من الجسم في وضعية المشي، وتكون الركبة في الخلف في وضع مستقيم ومنحنية من الأمام قليلا، مع نقل مركز ثقل الجسم على الرجل الأمامية ودفع الحوض للأمام، وبعد ذلك يتم تمديد الذارع على الجانب إلى الخلف مع تمديد الساق إلى أعلى وإمالة الجزء العلوي من الجسم إلى الجانب الآخر، ويتم الاحتفاظ بهذه الوضعية لمدة 20 ثانية، وبعد ذلك يتم التبديل على الجانب الآخر.

تمرين 3: تقوية عضلات الخصر

في هذا التمرين يحتاج المرء إلى حزام لياقة قابل للتمدد، ويقوم بعمل حلقة ويربطها بساق الطاولة مثلا، ويضع قدمه في الحلقة، بحيث يكون الحزام مشدودا قليلا حول الكاحل باتجاه الخلف، ويتحرك خطوة للأمام بواسطة الرجل الحرة وأن تكون منحنية قليلا.

وبعد ذلك يتم سحب حزام اللياقة للأمام ضد المقاومة وإعادته مرة أخرى، ويتم تكرار هذه الحركة 15 مرة مع تبديل الذراعين للأمام والخلف على غرار حركات الركض، ثم يتم التبديل على الجانب الآخر.

ونصح الطبيب الألماني الشخص الذي يعاني من آلام حادة براحة المفاصل بدلا من تدريبها، علاوة على يجب ألا يتم ممارسة التمارين الرياضة مع وجود آلام، نظرا لوجود أسباب عديدة لآلام مفصل الخصر، والتي تتطلب دائما استشارة الطبيب المختص.

اقرأ أيضا:

"200 مليون جنيه وطيارة خاصة وهدية ألماس".. ما قصة تريند "أغنى شاب في مصر"؟

بخاتم ألماس وطائرة خاصة.. "أغنى شاب في مصر" يثير الجدل مجددا

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟