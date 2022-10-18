نصائح مفيدة لمنزل نظيف ومرتب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن هناك العديد من الأغراض والأشياء، التي تؤدي بمرور الوقت لخلق فوضى ومظهر غير جذاب في المنزل، ولذلك يجب التخلص منها على الفور.

عبوات مستحضرات التجميل وزجاجات الأدوية

تبدأ حملة الترتيب المنزلي بالتخلص من العبوات الخاصة بمستحضرات التجميل المنتهية صلاحيتها أو الفارغة وزجاجات الشامبو وخلافه، بالإضافة إلى التخلص من الأدوية المنتهية صلاحيتها أو الفارغة.

الجرائد والمجلات القديمة

تتناثر المجلات والجرائد القديمة في كل مكان، ولذلك يتعين التخلص منها من وقت لآخر للحصول على المزيد من الفراغ والتهوية الأفضل للمنزل، وفي هذا الشأن يتم التخلص من كل الأوراق والأقلام الجافة غير المستخدمة ودفاتر الملاحظات غير المفيدة، مع إعادة تنظيم المكتبة والكتب مرة أخرى.

مستلزمات التنظيف

يتم أيضا التخلص من مستلزمات التنظيف والأوعية الخاصة به والتي لم تعد مستخدمة.

الأطعمة منتهية الصلاحية

يتم تنظيف الثلاجة وخزانة الأطعمة بالتخلص من المواد غير الصالحة وأوعيتها.

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