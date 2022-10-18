قطع لا غنى عنها في خزانة ثياب الرجل هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال خبير الموضة الألماني أندريه بانجيرت إن البلوفر ذا الرقبة العالية يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة ثياب الرجل في خريف/شتاء 2022/2023 ليمنح الرجل إحساسا بالدفء من ناحية ويضفي على المظهر لمسة أناقة من ناحية أخرى.

وأوضح بانجيرت أنه يمكن تنسيق البلوفر ذي الرقبة العالية مع بليزر أنيق أو جاكت جلدي كاجوال.

وأضافت بانجيرت أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا للسروال القماشي ذي الأرجل الواسعة، والذي يزدان بطيّات أيضا. وعلى النقيض من ذلك، يعد أيضا السروال مدبب الشكل رائجا بقوة، وهو يمتاز بقصة واسعة عند الوسط تضيق بالاتجاه إلى القدم.

ألوان طبيعية

وعلى صعيد الألوان، تكتسي الموضة الرجالي هذا الموسم بالألوان الطبيعية كدرجات البني ودرجات الأخضر الداكنة، إلى جانب الأسود والأزرق والرمادي.

وبالنسبة للإكسسوارات، تشهد قبعة الدلو (Bucket Hat) المعروفة أيضا باسم قبعة الصياد رواجا كبيرا، وهي تأتي مصنوعة من الصوف، بالإضافة إلى حقائب اليد الصغيرة، التي يضع فيها الرجل أغراضه كالهاتف الذكي وحافظة النقود.

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