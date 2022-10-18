4 توابل تخفض نسبة السكر في الدم.. «موجودة داخل مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحاول الكثير من الأشخاص ضبط نسبة السكر في الدم، حتى لا يتعرضوا لنوبات وأزمات تكون عواقبها وخيمة، تلحق أضرارا يمكن أن تصل بالمرضى للوفاة في الحال، لذا يلجأ الكثير إلى البحث عن المكونات الطبيعية والتوابل التي لها فوائد مختلفة غير إضافتها للطعام، تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية.

ورق اللورا

تحدثت الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، لـ«هُن»، عن التوابل التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، إذ تقول إن ورق اللورا، يعتبر من الأعشاب والتوابل التي تتواجد داخل المطابخ وتستخدماه الكثير من السيدات ولكنهن يجهلن فوائدها المتعددة، إذ يمكن أن يعمل على تقليل مضاعفات مرض السكر وتساعد فى تحسين حالة مضادات الأكسدة ووظائف الخلايا.

الحلبة

تعتبر الحلبة من أكثر البذور العشبية التي حينما يتم طحنها وإضافتها للأطباق حتى تضفي نكهة كبيرة ومختلفة، تعمل على خفض نسبة مستويات السكر في الدم، إذ تعمل على زيادة مستويات الإنسولين.

القرفة

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الأطعمة التي تحتوي على القرفة، فضلًا عن إدماجها داخل الأطعمة حتى تضفي نكهة مذاقية للطعام والتي يستحسن تناولها الأطفال، بخلاف كونها من الأعشاب التي يتناولها البعض للوقاية من الأمراض والتخلص من آلام المعدة، كما أشارت الدكتورة مروة شعير، إلى أن القرفة تؤثر بشكل إيجابي وملحوظ في خفض مستويات السكر في الدم.

الزنجبيل

الزنجبيل، يتميز برائحته النفاذة القوية، والأعشاب التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض، إذ تساعد على علاج الضغط العالي، والعمل على توازن ضربات القلب، كما يعمل أيضًا على خفض نسبة السكر بالدم بنسبة تصل إلى 35%، وكانت أثبتت دراسات أجريت خلال الفترة الماضية أن مستخلصات الزنجبيل قادرة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم.