كل ما تريد معرفته عن رجيم السوائل لفقدان الوزن بشكل أسرع وكسر مشكلة الثبات

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هو رجيم السوائل؟.. سؤال يتردد كثيرا بين الأشخاص ويحاولون معرفة جميع تفاصيله وهل يناسي الجميع خاصة أنه يعمل على فقدان الوزن بشكل سريع كما أنه يعمل على كسر مشكلة ثبات الوزن، كل هذه الإجابات نوضحه في السطور التالية من خلال الدكتور محمد عربي أخصائي التغذية والدعم النفسي.

أجاب الدكتور محمد عربي أخصائي التغذية والدعم النفسي عبر «هن»، على عدد من الأسئلة عن ما هو رجيم السوائل؟ وهل مناسب رجيم السوائل للمرضعات؟، ورجيم السوائل للنساء أو الرجال.

ما هو رجيم السوائل؟

شرح أخصائي التغذية أن رجيم السوائل هو عبارة عن الأكلات المسلوقة أي المهروسة أو السوائل بشكل عام، وتكون تحتوي على كميات كبيرة من المياه وأغلبيتها من الخضروات، لذا بها جميع الفيتامينات ومعادن مما تساعد الجسم على التخلص من احتباس المياه الموجود بسبب الأكلات التي تحتوي على الكثير من الملح والسكر.

وذكر عربي أن رجيم السوائل يحتوي على فوائد عديدة حيث إنه يقلل الوزن كونه لا يعتمد على الكارب بشكل أساسي ما يجعل عملية الدهون في أقل مستوى لها كما أنه يجعل الشخص يشعر بالشبع ومتنوع جدا ومهم جدا لكسر ثبات الوزن.

رجيم السوائل للمرضعات

ورد أخصائي التغذية على سؤال هل مناسب رجيم السوائل للمرضعات، بأنه لا يصلح لهن، ولا ينصح ابدا باتباعه في ذلك الوضع، لأنه سيحدث مشاكل لها، موضحا أنها يجب أن يكون هناك تنوع في طعام المرضعة بين الكارب والبروتين والدهون من أجل لبن الطفل.

رجيم السوائل للنساء

أما عن فوائد رجيم السوائل للنساء، أجاب عربي، أن هذا النظام مناسب للرجال أو النساء طالما ليست حامل أو تعمل على الرضاعة، حيث إنه يتم الابتعاد فيه عن الأرز والمكرونة والخبز ويحصل على الطعام من خلال حساء أو مسلوق على سبيل المثال.

-الماء

- عصائر الفاكهة والليمون

- الحساء

- عسل

- المشروبات الساخنة مثل الشاي أو القهوة

- الفواكه والخضراوات المهروسة

- الحليب

- اللحوم المسلوقة المهروسة