أشهر الأكلات والمشروبات الإيطالية للشتاء.. «بولينتا وكاندير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر المطبخ الإيطالي من المطابخ الشهيرة بالأكلات المميزة حول العالم، على سبيل المثال البيتزا التي تغلغلت الى المطابخ الشرقية ايضا، واصبحت وجبة اساسية بأطعمتها المختلفة، أما في فصل الشتاء يشتهر المطبخ الإيطالي بأنواع مختلفة من الأكلات التي تكسبهم الشعور بالدفء مثل مشروب الكاكاو وأطباق مثل طبق البولينتا الشهير في شمال ايطاليا.

أشهر الأكلات الإيطالية في فصل الشتاء

أشهر الأطباق الشتوية في فصل الشتاء داخل المطبخ الإيطالي هو طبق البولينتا، وهو من الوجبات الأساسية في شمال إيطاليا، والوجبة هي عصيدة من دقيق الذرة المطحون، يمكن غليه وتقديمه كعصيدة ساخنة مع الجبن أو لحم البقر المطبوخ ​​ببطء أو اليخنة، وله طريقة عمل أخرى حيث تطهى الوجبة من دقيق الذرة وتترك حتى تبرد بعد الغليان ، ثم خبزها ، وشويها مع مشروم راجو، والـ «Polenta» هي عنصر أساسي في أي قائمة طعا يمكن تناولها بعد يوم طويل على المنحدرات، وفقا لموقع «eataly».

حلوى الكاندير«زلابية ايطالي»

تعتبر فطائر الزلابية أو حلوى كانديرمن الوجبات الشهيرة في المطبخ الإيطالي لفصل الشتاء، وهو أول طبق شهير في ترينتينو ألتو أديجي وهي منطقة موجودة في شمال شرق إيطاليا، يتم تحضيرها عن طريق نقع الخبز في الحليب الطازج، ثم خلطه مع البيض والجبن المحلي، ثم يُلف الخليط في كرات بحجم بنج بونج ويُقدم مع الزبدة المذابة.

مشروب سيوكولاتا

على عكس الشوكولاتة الأمريكية الساخنة التي تحتوي عادةً على حليب أكثر من الكاكاو، فإن الشوكولاتة الإيطالية الساخنة ، المعروفة باسم cioccolata calda ، تحتوي على كاكاو أكثر من الحليب مما يمنحها قوامًا كثيفًا وسميكًا، يمكن الاستمتاع بها بمفردها أو مغطاة بالكريمة المخفوقة.

مشروب «ARANCE»

يعتبر البرتقال من أعظم ثمار إيطاليا، حيث يزرع في الغالب في صقلية نوع من البرتقال يسمى برتقال الدم المعروف باسم «Conca d'Oro» ، يصل إلى ذروته في يناير وفبراير، كما تحظى ثمار الحمضيات الأخرى مثل الكليمنتين واليوسفي بشعبية كبيرة خلال هذا الوقت وسيطلب العديد من الإيطاليين سبريموتا دارانسيا ، أو عصير برتقال و«ARANCE» هو عصير برتقال طازج يضاف اليه في بعض الأماكن الجنزبيل.