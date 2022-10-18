أحدث موديلات الحقائب لموسم الشتاء 2023.. تعرفي على الترند

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

على منصات العرض ومع عارضات الأزياء، فيما يلي أحدث موديلات الحقائب للموسم المقبل شتاء 2023، قدمها خبراء الموضة ومن يحددون الاتجاهات التي تسود عالم الموضة للموسم الجديد، فالحقيبة هي مكمل أساسي لكل الملابس، وتختلف ألوان الشتاء عن الصيف والربيع بشكل خاصة، ويمكن أن تندمج بشكل بسيط مع الخريف، فيما يلي أحدث موديلات الحقائب لموسم 2023 بحسب موقع مجلة ELLE المتخصص في الموضة والأزياء وشؤون المرأة.

أجمل حقائب شتاء

الحقائب اللامعة:

وهي موضة شتاء 2023، في إصدارات مختلفة، بداية من تلك المزينة بالترتر والمرصعة بالإكسسوارات الذهبية أو الفضية والتي تعطي ضوءًا ولمعانا خاصًا لهذه الحقائب، وهي مناسبة لمواسم الأعياد في يناير واحتفالات السنة الجديدة نهاية ديسمبر.

حقيبة بمقبض علوي:

تعتبر الحقيبة ذات المقبض العلوي من أهم صيحات الموضة لفصلي الخريف والشتاء 2022-2023، هذا الستايل من الحقائب مثالي للمرأة العصرية، إنها أنيقة وراقية، لكنها لا تزال عملية، ويمكن ارتداء الحقيبة ذات المقبض العلوي مع أي زي، من الجينز غير الرسمي إلى الفستان الرسمي.

الحقيبة الشتوية

حقيبة التسوق:

حقيبة المتسوق هي حقيبة كبيرة بما يكفي لاستيعاب العديد من العناصر الخاصة بك، ومثالية للمهمات أو يوم التسوق، وإذا كنتي أما، على الرغم من أنها غالبًا ما تعتبر عملية، إلا أن حقائب المتسوق يمكن أن تكون أيضًا أنيقة للغاية.

لقد كانت واحدة من أكثر الاستايلات شيوعًا في حقائب اليد في السنوات الأخيرة ولا تظهر عليها أي علامات على توقف موضتها.

موضة شنط شتاء 2023

حقيبة مرصعة:

الحقيبة المرصعة هي إحدى الحقائب العصرية لخريف وشتاء 2022 2023، وقد شوهدت هذه الحقيبة على ذراع العديد من المشاهير ومصممي الأزياء، الحقيبة المرصعة هي طريقة رائعة لإضافة لمسة من الأناقة والرقي إلى مظهرك.

يمكن ارتداؤها مع الجينز والقميص لإطلالة غير رسمية أو ارتدائها مع فستان فاخر لقضاء ليلة في الخارج.

الحقيبة البسيطة:

الحقيبة البسيطة النحيفة هي واحدة من أهم صيحات خريف وشتاء 2022-2023، هذه الحقيبة الأنيقة مثالية للملابس، سواء كنت ترتدي ملابس مناسبة خاصة أو ببساطة ذاهبة إلى المكتب.

تعتبر الحقيبة النحيفة أيضًا خيارًا رائعًا للسفر، حيث إنها صغيرة بما يكفي لتناسب حقيبتك أو أمتعتك المحمولة ولكن لا يزال لديها مساحة كبيرة لجميع الضروريات الخاصة بك.

شنط ترند 2023

إحدى الحقائب العصرية الترند لخريف وشتاء 2022 2023 هي حقيبة كلاتش بأسلوب بوتيغا فينيتا، تتميز هذه الحقيبة بتصميم أنيق، ما يجعلها مثالية للنهار والمساء، فهي أنيقة وعملية في نفس الوقت، مع مساحة واسعة لجميع احتياجاتك الأساسية.

حقائب كبيرة للشتاء 2023

أحد ستايلات الحقائب التي بدأت بالفعل في الظهور وأصبحت ترند هي الكبيرة XXL، هذه الحقائب كبيرة بما يكفي لاستيعاب كل ما تريدينه من الضروريات وتأتي في مجموعة متنوعة من الاستايلات لتناسب معظم الملابس.

سواء كانت حقيبة يد جلدية راقية أو حقيبة قماشية مرحة وعصرية، فإن الحقيبة الكبيرة جدًا هي الطريقة المثالية لإضافة بعض الأناقة إلى خزانة ملابسك في الطقس البارد.