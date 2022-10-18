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الامارات | تحت قبة الوصل.. العدسات تومض مجدداً

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من جديد تومض العدسات تحت «قبة الوصل» الساحرة، التي اجتذبت ملايين من حول العالم، بعدما فتحت «مدينة إكسبو دبي» أبوابها على عوالم من الجمال والإبهار.. عوالم تحيي إرث الحدث التاريخي الذي استضافته الإمارة، وتطوف بزوار المكان بين الماضي والحاضر والمستقبل عبر أجنحة عدة، وتفتح لهم آفاقاً رحبة، تخلد بعض ملامحها صورة «سيلفي» تحت القبة الشهيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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