الامارات | الدراما الخليجية في حالة نشاط.. «انتظرونا في رمضان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الفترة الحالية حالة من النشاط بين صنّاع الدراما في دول الخليج، إذ يجري تصوير العديد من المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال الموسم الدرامي الأبرز، وهو شهر رمضان المقبل، بينما فضل آخرون، خصوصاً أصحاب المسلسلات القصيرة التي يتراوح عدد حلقاتها بين ثماني و12 حلقة طرح أعمالهم خارج ذلك الموسم المزدحم.

ويشارك المنتج والفنان الإماراتي أحمد الجسمي في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «بطن وظهر»، الذي يتولى إنتاجه والمشاركة في بطولته، كما أعلن الجسمي عبر حسابه على «إنستغرام». وكتب: «العمل المقبل بإذن الله يكون.. اجتماعياً كوميدياً مع نجوم تحبونهم.. انتظرونا في رمضان مع «بطن وظهر»، تأليف عثمان الشطي، إخراج سعود بوعبيد، إشراف عام ميثم بدر».

كما نشرت شركة جرناس للإنتاج الفني، المملوكة للجسمي، البوستر الرسمي الخاص بالعمل والذي يظهر فيه طفل صغير. كما تبادل فريق العمل النشر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن المسلسل دون كشف معلومات عن قصته وأحداثه، مكتفين بالإشارة إلى أنه يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية عدة تهم الجمهور العربي.

وتشارك في بطولة مسلسل «بطن وظهر» مجموعة من الفنانين، منهم: سعاد علي، مبارك المانع، شهد سلمان، محمد عاشور، عبدالمجيد الرهيدي، زينب غازي، زينب كرم، شملان المجيبل، نور محمود، وروان الطويرقي.

«قرة عينك»

ومن أبرز الأعمال المقرر عرضها في رمضان المقبل مسلسل «قرة عينك» الذي يعيد النجمة حياة الفهد إلى الكوميديا، رغم أن الإعلان الدعائي له تظهر فيه الفنانة وهي ترتدي ملابس السجن البيضاء، وتقف خلف القضبان، وهو الإعلان الذي نشرته الفهد عبر حسابها على «إنستغرام». وكتبت: «بسم الله وتوكلنا على الله عز وجل ونبدأ مع حكاية جديدة مشوقة بين الدراما والكوميديا اللطيفة في مسلسل قرة عينك مع نخبة من النجوم من الخليج ونسأل الله عز وجل التوفيق».

ويشارك في بطولة «قرة عينك» الفنانون: ريم عبدالله، عبدالعزيز نصار، صلاح الملا، سعاد علي، شيماء علي، صمود المؤمن، أسيل عمران، محمد الدوسري، حصة النبهان، وهو من تأليف محمد شمس وعلي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد.

«مجاريح»

وتشارك الفنانة سعاد عبدالله في الموسم الرمضاني بمسلسل «مجاريح» بالتعاون مع الكاتب الإماراتي جمال سالم، إذ سبق ونشر الأخير عبر حسابه على «إنستغرام» صورة تجمعه مع الفنانة في الكويت، وعلق: «مع القامة سعاد عبدالله في عمل جديد لرمضان المقبل (مجاريح)».

كذلك كشفت الفنانة هنادي الكندي عن صورة لها مع سعاد عبدالله، وكتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «هنادي الكندري في رمضان مع سعاد عبدالله». وتكرر الأمر نفسه مع الفنانة شوق التي نشرت صورة لها، وعلقت: «مع الغالية أم طلال في مجاريح». ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من الممثلين منهم: أسمهان توفيق، باسمة حمادة، فاطمة الطباخ، ميثم بدر، عبدالله الطراروة، محمد الحداد، شهاب جوهر، فهد باسم، جود عزيز، إبراهيم الشيخلي وغيرهم. وهو من إخراج عيسى ذياب.

«منزل 12»

ويطل الفنان سعد الفرج على جمهوره في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «منزل12»، الذي أعلن مخرجه مناف عبدال، الانتهاء من تصويره منذ أيام، عبر صورة وعدد من المقاطع المصورة نشرها على حسابه على «إنستغرام»، ويظهر فيها فريق العمل في المسلسل، معرباً عن شكره وتقديره للجميع.

كما نشر سعد الفرج، عبر حسابه صورة جماعية لفريق العمل. وقال: «انتهيت من تصوير مشاهدي لمسلسل منزل 12، كل الشكر إلى مخرج العمل ونواخذنا مناف عبدال، والطاقم الإنتاجي والفنانين والفنيين، شكرا شركة آبيز برودكشنز، وشكرا للمؤلف محمد النشمي، كل الشكر والتوفيق لكم».

والمسلسل من تأليف محمد النشمي، ويشارك في بطولته الفنانون: نور، فاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي، أمل محمد، فتات سلطان، أحمد العونان، محمد العلوي، محمد الرمضان، وعبدالمحسن القفاص. وهو دراما اجتماعية معاصرة، يتضمن خطوطاً عدة، منها التراجيدي والكوميدي، ويقع في 30 حلقة، تحمل بين طياتها الغموض والإثارة والتشويق لمعرفة سر «منزل 12»، الذي ينتقل إليه سعد الفرج للسكن فيه بعد خسارته الكبيرة في سوق المناخ.

«عودة خالتي»

تعود الفنانة هدى حسين، بعد النجاح الذي حققه عملها «من شارع الهرم إلى» خلال رمضان الماضي، لتقدم مسلسلاً جديداً بعنوان «عودة خالتي» في رمضان المقبل.

ويدور المسلسل الجديد في قالب عائلي اجتماعي في 30 حلقة.

ويشارك في بطولة المسلسل: حسين مهدي، أحمد إيراج، فرح الصراف، سحر حسين، ريم أرحمة، نورا بالاف، قحطان القحطاني، عبدالله البلوشي، وعمر العلا، وهو من إخراج محمد جمعة.

• سعاد عبدالله تطل في الموسم بمسلسل «مجاريح» بالتعاون مع الكاتب الإماراتي جمال سالم.

• حياة الفهد تعود إلى الكوميديا من بوابة مسلسلها الرمضاني الجديد «قرة عينك».