الامارات | زووم.. على العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الراهب

أحمد محمود عبدالعظيم عبدالرازق ■ مصر / الراهب هو رجل متديّن زاهد، شخص مبجل في الهندوسية واليانية قد نبذ الحياة الدنيوية. يشارك الرهبان في مجموعة من الممارسات الدينية، حيث يمارس البعض الزهد والتأمّل الانفرادي، بينما يُفضّل البعض الآخر الصلاة والتأمّل الجماعيين أو الترانيم.

«مقاتل العائلة»

أوغستينوس إلوان ■ إندونيسيا / يستحق لقب «مقاتل العائلة» على الرغم من بلوغه 70 عاماً. يُدرك أن دخله كمزارع لا يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية لأسرته، لذا عليه مواصلة القتال منذ بزوغ الفجر حتى المساء بلا كلل أو ملل لتأمين الطعام لعائلته.