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توقعات الأبراج وحظك اليوم 18-10: تحذير لـهذا البرج.. ونصائح لـهولاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل:

مهنيًا برج الحمل: حاول ألا تدع خلافات زملائك في العمل تشعرك بالإحباط.

عاطفيًا: التحلى بالصبر هو المفتاح لكسب قلب شريك حياتك.

ماليًا: تحاول جاهدًا زيادة دخلك بمشروع جديد.

- برج الثور:

مهنيًا برج الثور: لديك طاقة كبيرة تساعدك على أداء مهام عملك.

عاطفيًا: تشعر بالرغبة الشديدة للخروج والتنزه مع شريك حياتك.

ماليًا: أنت في أفضل حالاتك، تجد مزيد من الفرص لزيادة أرباحك.

- برج الجوزاء:

مهنيًا برج الجوزاء: تشعر بالملل الشديد تجاه وظيفتك، كن صبورًا.

عاطفيًا: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.

ماليًا: تجلب طاقتك الكبيرة النجاح والتقدم في عملك، ما يزيد من دخلك.

- برج السرطان:

مهنيًا برج السرطان: احذر، زملائك في العمل يحاولون الإيقاع بك في عديد من المشاكل.

عاطفيًا: لا تدع الآخرون يتدخلون في حياتك العاطفية.

ماليًا: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

- برج الأسد:

مهنيًا برج الأسد: يتطلب منك القيام بالمزيد من المهام في عملك.

عاطفياً: تحقيق التوازن الصحيح في علاقة بشريك حياتك حالية أمرًا صعبًا.

مالياً: يتحسن اليوم الوضع المالي لديك.

- برج العذراء:

مهنيًا برج العذراء: حاول ألا تأخذ تصرفات زملائك على محمل شخصي.

عاطفيًا: لا تدع الآخرون يتدخلون في حياتك العاطفية.

ماليًا: لديك موهبة لا تصدق في القدرة على رؤية الأشياء التي لا يستطيع الآخرون رؤيتها، حاول استغلالها.

- برج الميزان:

مهنيًا برج الميزان: من الصعب تجاهل حقيقة أن طبيعتك القتالية جاهزة لخوض بعض الخلافات.

عاطفيًا: هناك جانبًا حنونًا يريد السلام مع الطرف الآخر.

ماليًا: احذر التبذير وإنفاق الأموال في أشياء لا فائدة لها.

- برج العقرب:

مهنيًا برج العقرب: تؤثر مشاكلك مع أشخاص آخرين في وظيفتك على أدائك.

عاطفياً: تميل إلى المبالغة في حديثك مع شريك حياتك.

مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

- برج القوس:

مهنيًا برج القوس: كن حذرا في أخذ كل شيء على أعصابك في العمل.

عاطفياً: تنشأ المشكلة بينك وبين شريكك عندما يشعر بالتجاهل منك.

مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.

- برج الجدي:

مهنيًا برج الجدي: حاول مواكبة المعلومات والتطورات من حولك في وظيفتك.

عاطفياً: تشعر أنك وحيدًا بطريقة ما على الرغم من دائرة الأصدقاء التي تحيط بك وتحبك.

ماليًا: لا تقلق، امورك المالية ستتحسن قريبًا.

- برج الدلو:

مهنيًا برج الدلو: تبذل قصاري جهودك لتحقيق أهدافك التي طالما انتظارتها.

عاطفياً: تتلقى أخبارا سارة بشأن عودة شريك حياتك من رحلة عمل طويلة.

مالياً: يجب عليك أن تطالب بمستحقاتك المالية في عملك.

- برج الحوت:

مهنيًا برج الحوت: حاول أن تتقبل جميع وجهات نظر زملائك ورؤساء العمل.

عاطفيًا: قد ترغب في الهروب من الروتين بالذهاب للتسوق مع أصدقائك.

ماليًا: احذر التبذير المبالغ فيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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