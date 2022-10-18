عندما يخطئ طفلك استخدم العقواب وليس العقاب

محمد اسماعيل - القاهرة - عند خطأ الأطفال يبدأ الآباء والأمهات في اتباع أساليب العقاب التي يمكن أن تعود بالضرر على الطفل.

لذا نصحت منظمة "يونيسيف" عبر موقعها الإلكترني، باستخدم العواقب بدلًا من العقاب.

تختلف العواقب عن العقوبات، فالعواقب هي فرص أمام أطفالك لتعلم أن تصرفاتهم وأفعالهم سيكون لها تأثير عليهم وعلى الآخرين.

كما أن العواقب تساعد الأطفال على تعلم الاستقلالية، واتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية.

أنواع العواقب:

عواقب طبيعية: العواقب التي لا تتطلب تدخلًا من الآباء، وهي نتيجة طبيعية لسلوك الطفل.

مثال: "إن لم تضع ملابسك في سلة الغسيل، لن يكون لديك أي ملابس نظيفة لترتديها"

عواقب منطقية: هي العواقب التي تنتج عن سلوك بعينه، مثل عدم الامتثال للقواعد

مثال: "إذا عدت للمنزل متأخرًا، لن تحصل على وقت للراحة غدًا"

كيفية شرح العواقب المترتبة على عدم اتباع القواعد

حدد المقصود بسوء السلوك: ما تريد أن يفعله أطفالك، وما لا تريد منهم أن يفعلوه.

حدد عاقبة واضحة ستحدث في حالة قيامهم بالسلوك السيء (إذا حدث ....، ستكون نتيجته.....).

عند حدوث ما سبق رغم تحذيرك، قم بتطبيق العواقب على الفور، وذلك بعد لفت نظر الأطفال إلى العلاقة بينهما.

امتدحهم إذا اتبعوا القواعد.

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