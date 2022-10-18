احذر.. لا تصرخ في وجه طفلك لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

كلنا نريد الأفضل لأطفالنا، لكن التربية ليست سهلة، لذلك يجب الاهتمام بالمعلومات والنصائح التربوية العملية التي يمكنك الاعتماد عليها لتربية ورعاية طفلك من وقت الولادة وحتى سن ثلاث سنوات بأفضل طريقة ممكنة.

ولعل الصراخ في وجه الأطفال من بين الأساليب الخطأ التي ترتكبها الأم، وتسبب آثار سلبية مثل التي أوردها موقع "indiatimes".

1- تكرار نفس الأخطاء

عندما يشعر الطفل بأنه دائم الاتهام يشعر بشيء من الإحباط، الذي يدفعه العناد المستمر، وتكرر نفس الخطأ.

2- التغير في السلوك

نتيجة الصراخ والصوت العالي يتغير سلوك الطفل من ناحية التنشئة الاجتماعية لأن تتكون شخصيته ما بين سن 9 سنوات إلى 18 سنة.

بدلا من تنبية بشكل سليم يتغير سلوكه للأسوأ فيصبح غير نافع للمجتمع ودائما يكون عدواني، فمن المحتمل أن يعودوا إلى طرقهم القديمة ويمكن أن يصبحوا أكثر جرأة في أفعالهم.

3- يثير الخوف والقلق

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة تنمية الطفل أن الصراخ يؤدي إلى نتائج مماثلة للعقاب البدني عند الأطفال، أي زيادة مستويات القلق والتوتر والاكتئاب إلى جانب زيادة المشكلات السلوكية.

4- ضعف مهارات الاتصال

على الآباء إعطاء أطفالهم مساحة في الحديث والدفاع عن أنفسهم وإلا يفقدون مهارت التعامل يجب أن تدع طفلك رأيًا وأن يعبر عنه بدلاً من إبعاده بصوت عالٍ فإن الاتصال هو عملية ذات اتجاهين.

5- الصراخ لن يبعدك إلا عن أطفالك

قدرما تعتقد أن الصراخ يمكن أن يكون الأصح ، فقد يكون ضارًا بعلاقتك مع طفلك، لأنه يثير الخوف والقلق والشعور بعدم الثقة ، بالإضافة إلى أنه يبعد طفلك عنك، إذا اتبعت هذا الأسلوب من التأديب.

كيفية التأديب بدون صراخ

- التحذيرات بطريقة لينة.

- التواصل معه باستمرار لمعرفة كل جديد.

- التقرب من طفلك وجعله صديقك.

- افهم سبب تصرفه بهذا الشكل الغير منطقي.

-ساعدهم على حل مشكلاتهم بدلاً من الصراخ أو معاقبتهم.

- استمع إلى رأي طفلك وتقدم حلاً لمشكلاته.

- يمكنك تحديد العواقب ووضع القواعد والحدود في وقت مبكر حتى يعرفوا ما هو الصواب والخطأ.

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