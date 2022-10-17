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طريقة عمل عصير الرمان.. منعش وصحي ومليء بالفوائد

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل عصير الرمان- تعبيرية

عصير الرمان مليء بالفوائد كما أن إعداده سهل للغاية قدميه لأطفالك وأسرتك، فيما يلي طريقة عمل عصير الرمان على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل عصير الرمان

2 ثمرة رمان.

12 كوب ماء بارد.

ملعقة صغيرة ماء الورد «يمكن الاستغناء عنه».

12 كوب سكر «أو على حسب الرغبة».

ثلج مجروش.

طريقة تحضير عصير الرمان

تقشر ثمرات الرمان، وتفرط الحبوب.

توضع حبات الرمان في الخلاط الكهربائي.

يضاف ماء البارد والثلج.

يشغل الخلاط حتى نحصل على عصير الرمان.

يصفى عصير الرمان باستخدام مصفاة، ثم نحليه بالسكر.

يسكب في أكواب التقديم ونقدمه، أو نتركه في الثلاجة حتى وقت التقديم.

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طريقة عمل عصير رمضان صحي

وعصير الرمان الصحي قليل السكر كالتالي:

4 ثمرات رمان.

4 مكعبات ثلج.

ملعصة صغيرة سكر (اختياري).

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طريقة التحضير

تقطع ثمرات الرمان من النصف.

توضع ثمرات الرمان على العصارة الكهربائية كما تعصرين حبات الليمون والبرتقال.

في حال تقديمه بارداً، يصب العصير بكوب التقديم مع مكعبات الثلج، أو اتركيه ليبرد داخل الثلاجة ثم قدميه.

يمكن إضافة ملعصة واحدة صغيرة من السكر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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