بسنت شوقي برفقة زوجها «فراج» مع محمد صلاح عقب مباراة مانشيستر سيتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت بسنت شوقي، جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنسجرام»، وكانت المفاجأة هي ظهورها مع الكينج المصري محمد صلاح، فتفاعل معها عدد كبير من المتابعين عبر الإعجابات والتعليقات.

ظهور بسنت فراج مع محمد صلاح

بـ جاكيت طويل من اللون الجملي، وشعر منسدل ومكشياج بسيط ظهرت بسنت شوقي مع زوجها الفنان محمد فراج، وشاركت الصور برفقة لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، وكانت موجودة في الصورة الكاتبة بدينا نجم.

بينما تواجدت مكة ابنة محمد صلاح برفقتهم في الصورة، وعبرت بسنت شوقي عن سعادتها الكبيرة بمقابلة النجم محمد صلاح مساء أمس، عقب مباراة ليفربول مع مانشيستر سيتي، ضمن الدوري الإنجليزي.

وقبل نشر الصورة كانت بسنت قد شوقت جمهورها عن مكانها هي ومحمد فراج، ثم نشرت صورة هي وفراج من المدرجات ليعلنا دعمهما للملك المصري محمد صلاح من مدرجات ملعب أنفيلد بمدينة ليفربول حيث أقيمت المبارة، ونشرت صورا من المدرجات.

وشاركت فراج كذلك جمهوره من حضوره المباراة، وكانت يرتدي وشاح عليه صورة محمد صلاح.