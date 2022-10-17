بعد فقدان شعرها وتبرعها به.. طفلة تحصل على مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عانت الطفلة أوليفيا صاحبة الـ 8 سنوات بحالة صحية سيئة نتيجة تعرضها للتوتر الشديد، الذي تسبب في فقدان جزء كبير من شعرها، وذلك كان قبل عدة سنوات، وعند ذلك الوقت سقط شعرها بشكل كثيف لذا قررت التبرع به للمؤسسة الخيرية "ليتل برينسيب تراست"، التي تعمل على توفير الشعر المستعار للشباب والأطفال الذين يعانون من أمراض تفقدهم شعرهم.

وأصيبت حديثًا بالأكزيما، التي جعلت شعرها يتساقط مرة أخرى بصورة كثيفة، حيث فقدت أكثر من نصفه خلال 3 أشهر، لذا قررت تونيشا والدتها بالاتصال بالمؤسسة التي تبرعت لها أبنتها سابقًا، للحصول على شعر مستعار، وسرعان ما حظيت بالإجابة من المؤسسة التي وفرت لها شعر مستعار خلال اسبوع مجانيًا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "مترو" الإنجليزية.

لم تكن تلك الحالة المرضية الأولى لها، حيث تم تشخيصها بمرض كرون وهي تبلغ من العمر 3 سنوات، كما تعاني أوليفا من اضطراب في الكروموسومات، وخضعت لعملية جراحية في أمعائها وهي في عمر الـ 6، ولم ينتهي الأمر هنا، بل تعاني أيضًا من أعباء حسية زائدة.

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