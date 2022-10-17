فوائد لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام في وقت متأخر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من الشائع أن تناول الطعام في وقت متأخر من اليوم له آثار سلبية على صحتك، حيث يقترح الأطباء أفضل موعد للعشاء في السابعة مساء، من أجل الحفاظ على صحتك.

ولكن هل هناك فوائد من تناول الطعام في وقت متأخر؟.. هذا ما يكشفه موقع eatthis.

- التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم

تناول وجبة خفيفة قبل النوم قد يساعد الأشخاص على التحكم بشكل أفضل في نسبة الجلوكوز في الدم، خاصة لمن يعاني من مرض السكري من النوع الأول أو الذين لديهم مخاوف من تخزين الجليكوجين.

- بناء العضلات

يمكن أن يكون تناول الطعام في وقت متأخر مفيدًا بشكل خاص لعضلاتك من أجل الإصلاح والتحمل أثناء التمرين المكثف.

ماذا عن الأضرار؟

هناك بعض الآثار السلبية لتناول الطعام في وقت متأخر كالتالي:

- دهون البطن

تناول الأطعمة في وقت متأخر من اليوم، قد يسبب زيادة دهون البطن، إذا كان الطعام محملا بالسكر أو الكربوهيدرات المكررة.

- ارتجاع الحمض

تناول الطعام قبل النوم مباشرة يمكن أن يجعل أعراض الارتجاع المعدي المريئي أسوأ أو أكثر حدة، بغض النظر عن نوعية أو كمية الطعام.

- اضطراب النوم

الأشخاص الذين يأكلون قبل النوم قد يعانوا من الاستيقاظ منتصف الليل والأرق، لعدم وجود وقت كاف لهضم ما تناولته.

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