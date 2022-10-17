ألوان أظافر شتاء 2023.. الأزرق يكتسح «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعتبر الأظافر هي أكثر ما تهتم بها الأنثى في كل زمان ومكان، لذلك تبحث على كل ما يقوي أظافرها ويُجملها، ومنها بالتأكيد مقوي الأظافر وألوان الطلاء التي تناسب بشرتها سواء بيضاء او سمراء والخمرية أيضًا، ولهذا تتنافس الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل على إنتاج ألوان أظافر شتاء 2023، فهو من المواسم المهمة منها موسم الشتاء الذي يسود فيه اللون الإرجواني للعام 2023.

ألوان أظافر شتاء 2023.. القصيرة

تعتبر الألوان الزرقاء واللون اللبني من الألوان الرائجة في فصل الشتاء 2023، وذلك بالنسبة للأظافر القصيرة كما يناسبها أيضًا اللون الوردي والأسود الذي تناسب مع جميع أنواع الأظافر، اما بالنسبة لصيحات الأظافر الرائجة والعصرية باللون الازرق القوي ودرجاته مع الخطوط الهندسية، يمكنك تطبيقها على كامل الأظافر منها إطلالات دار Botter، وفقًا لموقع «stay glamour».

ألوان المناكير البنية اللامعة

تعاني صاحبات الأظافر القصيرة من عدم وجود الوان مانكير مناسبة لها، لهذا ابحثي عن ألوان المانكير البنية اللامعة، فالدرجات الداكنة وألوان البني اللامع تعطي جاذبية للأظافر القصيرة، وأشهر ألوان الأظافر القصيرة لعام 2023 نشرتها دار«Nensi Dojaka»، وهو المناكير البني بطبقتين بارزتين على أظافرك المربعة، لتكون من اختيارك إذا كانت بشرتك بيضاء فقط.

ألوان طلاء الأظافر للبشرة السمراء

من أهم الألوان التي تناسب البشرة السمراء بالنسبة لطلاء الأظافر، اللون البيج أشهرهم وذلك على الرغم أن درجات النود أو البيج الفاتح تبدو هادئة للغاية إلا أنها قادرة على منح بشرتك السمراء قدر مميز من التوهج، لذا لا تتردي عند شرائها.

ثانيا من الألوان الرائجة في طلاء الأظافر أيضًا بالنسبة للبشرة السمراء يأتي اللون الأصفر، بدءً من الباستيل وحتى المستردة والنيون كلها ألوان تعطي التميز والجرأة في إطلالتك، لذا اختاري الدرجة التي تناسب شخصيتك ولون الملابس وتأكدي مهما كان لونها ستناسب بشرتك القمحية أو السمراء، بل ستجعل يديك متالقة.

ألوان طلاء أظافر جديدة لفصل الشتاء

طلاء الأظافر البني هو واحدا من الألوان الجديدة لفصل الشتاء ممتزجاً باللون البيج أو اللون الذي تفضلينه وذلك بعد اللون الأزرق الذي يعتبر مسيطرًا لهذا الشتاء، مع الحرص على ترك فراغات ناعمة على الجهة الداخلية للأظافر، قومي بتطبيق الطلاء على طول الظفر بالكامل لضمان إطلالة ملفتة ومشرقة خصوصاً على الأظافر المربعة والصغيرة، وإذا كانت أظافرك طويلة وتريدين تطبيق رسومات جذابة قومي بتمرير الخطوط البيج العريضة على وسط الظفر، مع الحفاظ على اللون البني العريض على النصف الثاني للظفر من الجهة الخارجية.